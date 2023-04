Jesús Vázquez cuenta cómo es su relación actual con Risto Mejide y su difícil comienzo con Jorge Javier Vázquez

Jesús Vázquez ha contado en qué punto se encuentra su relación con Risto Mejide tras su enfrentamiento en Operación Triunfo y lo difícil que fue entenderse con Jorge Javier Vázquez al principio. "Con Risto he protagonizado uno de los peores momentos profesionales de mi vida y que no me hubiera gustado hacer. Me pudo la ira y la rabia porque para mí se comportó muy mal. En OT todos se comportaban muy mal, pero llegó un momento que ya no aguanté más y tuvimos unas trifulcas horribles. Le eché del plató", ha dicho el presentador en Men's Health sobre el que fuera jurado del talent musical. Con el conductor de Sálvame la discusión no fue a tanto, pero les costó entenderse.

El enfrentamiento de 2009 entre Jesús y Risto es uno de los momentos más recordados por los espectadores de la etapa de Operación Triunfo en Telecinco, cuando el que ahora es jurado de Got Talent no paraba de valorar a los concursantes de muy malas formas. Tras aquellos días tan tensos y con el paso de los años el presentador ha confesado que finalmente han puesto fin a su enemistad: "Con el tiempo él me ha pedido perdón. Y yo lo he perdonado porque disculparse es importantísimo en la vida. Y ahora tenemos una relación bastante cordial porque él cambió mucho. El amor y su hijo le cambiaron la vida. Ahora su situación es diferente, pero vamos que hay buen rollo y sin rencor a día de hoy", ha dicho Vázquez, que ha aprovechado para mandar "un beso" a su compañero de cadena.

Sobre Jorge Javier Vázquez, Jesús ha explicado que como compañeros de cadena han tenido una larga trayectoria en estos años en televisión y les costó un poco encauzar su relación. "No nos llevábamos demasiado bien, pero luego he trabajado con él y todo ha ido mejor", ha dicho el presentador sobre su compañero, del que ahora dice que se ríe muchísimo con él. Pero no solo eso, el que fuera conductor de Mujeres, Hombres y Vicerversa ha revelado que cuando coinciden en Mediaset hablan, se envían mensajes, charlan sobre de comida o de dietas porque ambos se preocupan por la salud.

Jesús pasa por uno de sus mejores momentos personales, pero en lo profesional parece que sus últimos proyectos no terminan de encajar con el público de Mediaset. Después de que presentara La Voz y La Voz Kids cuando el formato estaba en Telecinco, el presentador se ha enfrentado a varios descalabros de audiencia en sus programas. No solo los dos últimos programas de citas fueron mal, ya que Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?, un talent show musical que tenía el elemento diferenciador de que valoraba a los concursantes mediante pujas económicas, e Idol Kids 2, tampoco fueron demasiado bien. Su úlimo proyecto, The bachelorette, ha corrido la misma suerte que los proyectos anteriores y ha sido cancelado.