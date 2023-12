Valeria Mazza presentará este esperado programa de la televisión española

Enero se convertirá en el mes del baile. Con el año nuevo regresa a la televisión uno de los formatos más originales de la pequeña pantalla Bailando con las estrellas, espacio en el que un grupo de famosos se enfrentan al mayor de los retos: brillar con coreografías al ritmo de diferentes estilos musicales. Para ello contarán con la ayuda de bailarines profesionales con quienes formarán pareja y que les guiarán y darán trucos para que se suelten en la pista de baile. Esta nueva edición del talent, al más puro estilo MasterChef celebrity pero en otro ámbito y que ha tenido diferentes títulos como Mira quién baila o ¡Más que baile!, llega a Telecinco el 13 de enero. Contará con la misma mecánica que en ediciones anteriores (el ganador de cada reto donará un premio en metálico a una ONG) y con dos presentadores que ya han sido confirmados. ¡Y son únicos!

Jesús Vázquez, uno de los rostros más conocidos de la pantalla, se une a Valeria Mazza. La modelo argentina regresa a España para ponerse al frente de esta aventura, algo que encanta a su compañero como él ha manifestado en sus perfiles. “Querida Valeria: un lujo trabajar juntos. Nos vemos en Madrid” escribió Jesús. Valeria por su parte se confesó feliz de enfrentarse a este proyecto, que le llega después de una exitosa trayectoria sobre las pasarelas como modelo y de haber ejercido de presentadora en Italia e Hispanoamérica. La pudimos ver además en la última edición de Mask Singer, que se emitió la pasada primavera, y en la que se escondía bajo el disfraz de Matrioska.

Valeria afronta así una etapa profesional dulce que se une a su estable situación personal. En mayo celebró su 25 aniversario de boda con Alejandro Gravier, con quien ha formado una numerosa familia con cuatro hijos: Balthazar, de 24 años, Tiziano, de 21, Benicio, de 18, y Taína, de 15 años. Esta última se ha revelado como una auténtica artista pues estudia canto desde que tenía 5 años. Este año, a finales de abril, demostró su talento en el conocido festival argentino de Warmichella, donde dejó boquiabierto al público y a sus padres que la escuchaban atentos desde la primera fila.

Bailando con las estrellas es la adaptación española del formato Dancing with the stars de BBC Studios. El formato llegó a España en 2005 en TVE, presentado por Anne Igartiburu y con varias ediciones que ganaron nombres como la actriz Claudia Molina y los cantantes David Civera y Rosa López. Hubo además una edición sobre hielo, de coreografías con patinaje, que ganó Emma Ozores. Luego se trasladó a Telecinco con el título ¡Más que baile!, formato que ganó Belén Esteban. En una de las últimas ediciones, de nuevo en TVE, ganó David Bustamante, aunque no solo se llevó el trofeo sino que su corazón fue también ganador. Fue en el talent donde conoció a su actual pareja la bailarina Yana Olina, con quien mantiene una estable relación.

El programa británico en el que está basado el formato, Strictly Come Dancing, ha sido nombrado por el libro Guinness de los récords como el formato de reality de mayor éxito del mundo. En el Reino Unido se emite desde el año 2004 y acumula 20 temporadas completas, 18 especiales de Navidad y 19 especiales solidarios.