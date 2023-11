Yana Olina, la viva imagen de la felicidad junto a David Bustamante

Hacía tiempo que no les veíamos juntos, pero David Bustamante (41 años) y Yana Olina (35) han reaparecido presumiendo de amor. Este fin de semana, el artista cántabro y la modelo rusa pusieron rumbo al norte para disfrutar de una boda familiar que se celebró en la tierra del cantante. "Maravillosa boda de A&J", es el mensaje que ha compartido Yana junto a las palabras "amor para siempre" y "amor de los dos".

Un look muy llamativo

Posaron ante la cámara de lo más cómplices y cariñosos, demostrando que siguen tan enamorados como el primer día. Son la viva imagen de la felicidad, especialmente Yana, que lució un estilismo que ha sido muy comentado. "¡Qué elegancia!", "Estáis radiantes", "Preciosa pareja", "Guapísimosssss", "Qué bonitos sois" o "Me encanta tu traje", son algunos de los piropos que han recibido por parte de sus fans.

Yana se decantó por un look muy original en tono burdeos y azul con el conjunto 'Agatha', compuesto por una blazer con volantes en las mangas y pantalones acampanados de talle alto de Lady Pipa; y unas sandalias nude de la firma Just-Ene. Además, para estar perfecta para la boda, unos días antes visitó la peluquería Blou de Madrid, donde pusieron a punto su melena. "Ya me tocaba darle vida a mi pelo. Me ha impresionado el trato, preocupándose al detalle en cada momento y atendiendo todos mis deseos. ¡Me he sentido como en casa!", ha dicho la bailarina sobre su nuevo look.

Su historia de amor

Hay que remontarse a mayo de 2018 para recordar la portada de ¡HOLA! que descubrió la nueva relación de David Bustamante tras su separación de la actriz Paula Echevarría. En ella podíamos ver al cantante de Héroes paseando por la calle de la mano de la bailarina rusa, a la que conoció en el programa de televisión Bailando con las estrellas. Desde ese momento, ya nunca han vuelto a separarse y este año han celebrado sus cinco años de amor.

David y Yana prefieren mantener su relación alejada de los focos, aunque es habitual que se dediquen palabras de amor en las redes. La última vez fue el pasado 21 de marzo, cuando el que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo quiso felicitar a "la persona más maravillosa del mundo" con este mensaje: "¡Te amo con todo mi corazón! Gracias por existir y elegirme como compañero de vida". "¡Amooor! Cómo te quiero. Eres maravilloso", le respondió Yana con varios corazones de color rojo.