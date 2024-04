El gran momento de David Bustamante: de su nuevo single a su excelente forma física

David Bustamante está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional, ya que dos décadas después de Operación Triunfo, el cantante está disfrutando de otro concurso musical, Tu casa me suena, en el que podemos ver su lado más divertido. Pero eso no es todo, porque también ha publicado su último single El día que te vayas y se encuentra físicamente más en forma que nunca.

En Tu cara me suena está demostrando que además de un excelente cantante, también sabe imitar y, advierte, que no es nada fácil. “A veces, se piensan que me es sencillo por ser cantante, pero es complicado cambiar la manera de cantar, el color de voz. Soy un cantante de vibrato, de potencia, y cuando toca hacer aireados o romper la voz, sufro bastante. Me puedo hasta lesionar”, confesaba a ¡HOLA! el cantante que la semana pasada sorprendió convirtiéndose en Manuel Turizo.

Así fue el regreso de 'Tu cara me suena': del reencuentro de David Bustamante y Chenoa a la increíble actuación de Raquel Sánchez Silva

A este gran desafío, se suma que ha vuelto a sacar un nuevo single. El pasado 21 de marzo se publicó El día que te vayas, un tema que viene acompañado de la magnífica noticia de que está preparando una gira que comenzará en junio, tal y como desvelada a ¡HOLA!: "Iré enseñando canciones y, luego, seguramente, las recopilaremos. Es el momento ideal. Con 42 años tengo la madurez y la experiencia como para escribir y contar mis propias historias".

El gran cambio de Daniella, la hija de 15 años de David Bustamante y Paula Echevarría

A pesar de que tiene a sus espaldas más de 20 años de carrera, Bustamante ha confesado que está "nervioso" y "con la ilusión de cuando empezaba". Además, ha dado algunos detalles sobre lo que encontraremos en su próximo álbum discográfico: "Escribo de historias pasadas y futuras". No hay ningún reto que se le resista, y así lo pudimos comprobar cuando se bajó del escenario y se puso frente a los fogones en MasterChef, cuando se atrevió con las dificilísimas pruebas de El desafío, o con su papel de Sam durante un año en el musical Ghost. “Hasta aquí... Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible esta aventura mágica inolvidable. Ahora le toca el paso a ese puñado de canciones que he hecho con tanto cariño y con tanto amor”, escribió en su perfil público.

David Bustamante y Yana Olina: cinco años de un amor que surgió en televisión

El intérprete de No soy un superman ha vuelto a lo grande, pero no solo a nivel artístico, sino también físico demostrando estar más en forma que nunca gracias a los especialistas David Navarro y Sergio Gómez. En lo personal, el corazón de David late con fuerza gracias a la bailarina Yana Olina, de la que está perdidamente enamorado. Fue en mayo de 2018 cuando ¡HOLA! que descubrió la nueva relación de Bustamante tras su separación de la actriz Paula Echevarría. En las imágenes podíamos ver al cantante de Héroes paseando por la calle de la mano de Yana. Su amor surgió en el plató del programa de televisión Bailando con las estrellas y, desde entonces, ya nunca han vuelto a separarse. Este año celebrarán su 6º aniversario de amor.

Gisela va a ser madre, conoce a los hijos de sus compañeros de 'OT': de Bustamante a Nuria Fergó