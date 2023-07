El gran cambio de Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, que este verano cumple 15 años

Hace poco hablábamos de la transformación tan increíble que han experimentado Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes; Honor Marie, hija de Jessica Alba; Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina; Carmen, una de las mellizas de la baronesa Thyssen; o Lola, la hija de Pedja Mijatovic. Pues bien, hoy tenemos que hablar de otra joven que ha dejado de ser una niña. Nos referimos a Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, que el próximo 17 de agosto va a cumplir 15 años.

- La contundente respuesta de Paula Echevarría a quienes la acusan de retocar su cuerpo

La actriz asturiana ha puesto rumbo a su tierra junto a sus dos hijos, Daniella y Miki, y ha compartido varias fotos desde su Candás natal, donde está aprovechando para pasar unos días con su familia. Por motivos de trabajo, Paula tuvo que viajar unas horas a Suances (Cantabria) y se llevó a su hija mayor, con la que protagonizó estas imágenes.

En ellas puede verse el gran cambio de Daniella. "A trabajar en la mejor compañía... #MamiYDani", escribió en sus redes sociales junto a un vídeo en el que iban dentro del coche. La protagonista de Velvet llevaba un maxivestido de color fucsia, gafas de sol y la melena recogida en un moño pulido con la raya al medio, mietras que su hija lució camiseta de tirantes de color negro y el pelo suelto.

- Paula Echevarría muestra el resultado de su 'plan de recuperación' de estos dos años

Cuando llegaron al evento, las dos se cambiaron de ropa y vimos a Daniella, de nuevo, apostando por el negro, aunque en esta ocasión era un vestido largo con un pronunciado escote cruzado. Por su parte, Paula se sumó a la tendencia de sirena que se ha puesto tan de moda esta temporada y, además de una melena infinita ondulada, eligió un favorecedor top de color blanco con detalles dorados y una túnica de color naranja, además de unas gafas de sol de su colección.

- La divertida respuesta de Daniella cuando su madre le pide que haga de niñera

Daniella tiene buen ejemplo a seguir y, como las demás chicas de su edad, le gusta probar diferentes estilos, maquillarse, pintarse las uñas con originales diseños... De hecho, la propia Paula es la encargada de compartir en sus redes sociales algunas de las sesiones beauty que hace con su hija mayor, demostrando que ha heredado su pasión por el mundo de la moda y la belleza.

Hace solo unos días las vimos disfrutando de una tarde de manicura a la que se unió el pequeño Miki. Daniella eligió un diseño con la base natural y algunos detalles de color naranja, mientras que su hermano pequeño, que el 11 de abril cumplió dos añitos, fue aún más atrevido y se pintó una uña de cada color.

- La sesión de manicura de Paula Echevarría con sus hijos Daniella y Miki

Ya queda poco para que Daniella celebre su 15º cumpleaños y no hay duda de que, como siempre, sus padres se encargarán de que sea un día inolvidable. Año tras año, tanto la actriz como el cantante, utilizan sus redes sociales para enviarle mensajes muy bonitos. El 17 de agosto de 2022, Paula Echevarría escribió: "Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos... ¡14 años, mi vida! Disfrútalos y vívelos como si no hubiera un mañana pero siempre con cabeza y sobre todo con corazón. ¡Que la felicidad te acompañe! Te quiero más que a mi vida".

En el caso del artista cántabro, compartió este selfie tan divertido junto al mensaje: "¡¡¡Felicidades al amor de vida!!! ¡¡¡Te adoro, hija mía!!! Verte crecer es lo más increíble que me me ha pasado", dijo emocionado.

Desde que anunciaron su divorcio, el 21 de marzo de 2018, Paula y David han hecho todo lo posible para tener una buena relación por el bien de su hija. Y no hay duda de que lo han conseguido. El año pasado ya les vimos juntos celebrando el 14º cumpleaños de Daniella y este año la imagen podría volver a repetirse.

A pesar de encontrarse en plena adolescencia, "es muy obediente y se porta muy bien", aseguró Bustamante en ¡HOLA!. Unas declaraciones que corroboró la actriz asturiana. "Pelea como todos los adolescentes, pero al final lo que digan su padre y su madre va a misa", dijo en una ocasión.

Respecto a su relación, el cantante nos decía: "Hablo con Paula todos los días y nos vemos mucho. Quizá, si no tuviéramos a Daniella, hablaríamos menos, pero no hay rencor. Se acabó el amor, pero no pasó nada grave". Además, Bustamante contó en ¡HOLA! que tiene un trato muy cordial con Miguel Torres, pareja de la actriz y padre de su hijo Miki. "Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos".