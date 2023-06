La contundente respuesta de Paula Echevarría a quienes la acusan de retocar su cuerpo

Paula Echevarría no suele pronunciarse sobre las polémicas en las que se ve envuelta, sin embargo, en esta ocasión, ha querido enviar un mensaje a todas las personas que la acusan de retocar su cuerpo en redes sociales. La actriz, que cumplirá 45 años el próximo 7 de agosto, ha recibido numerosas críticas tras publicar esta foto de una campaña publicitaria. Sus seguidores afirman que su figura no es real, que es fruto de programas de edición fotográfica como Photoshop.

La mayoría de ellos ponen el foco en sus piernas y en los brazos, asegurando que es imposible que esté así de musculada y tonificada. "Esos brazos y esas piernas no los tiene ni nuestra Reina, y mira que los de ella son de lo mejor que he visto nunca", le dice un seguidor. "Que manera de engañar, ya le gustaría a ella estar así de definida después del ejercicio que hace y miles de tratamientos", escribe otro. "Cómo se te han definido los brazos y las poiernas de un dia para otro. Tus ejercicios y tratamientos son un auténtico milgro. Ah, no, que es Photoshop", añade un tercero. Cansada de tantos juicios sobre su físico, la intérprete asturiana ha compartido "la foto del delito" con y sin retoque para demostrar que sus piernas y sus brazos son exactamente igual en ambas.

"Sabéis quiénes me seguís desde hace años (algunos muchos años) que no suelo entrar al trapo en nada de lo que se pueda decir sobre mí en redes sociales, y no porque me tenga que controlar, sino porque realmente no le doy ni la más mínima importancia. Pero después de ver algunos comentarios me veo en la obligación de comentar", ha comenzado diciendo.

"De la misma manera que creo que no es bueno que expongamos en redes cuerpos ficticios creados a base de Photoshop haciendo creer a menores (y no tan menores) que todos los cuerpos son perfectos, creo que no es bueno hacerles creer que un cuerpo bonito o tonificado no se puede conseguir a base de constancia, sacrificio, buena alimentación (que no dietas) y ejercicio tengas la edad que tengas", ha señalado.

"Hace dos años me encontraba probablemente en la peor condición física de toda mi vida, que no de salud, gracias a Dios. Acababa de tener un bebé y durante el embarazo había ganado casi 30 kilos", ha recordado (25 kilos en el embarazo y 8 kilos extra que ya había aumentado tras dejar de fumar). "Me encontré de repente con un peso en el cual no me reconocía y con una edad en la que las cosas no vuelven solas a su sitio", ha explicado.

En aquel momento, decidió ponerse en forma y hoy, dos años después de la llegada al mundo del pequeño Miki, la actriz se siente "muy orgullosa" de su espectacular cambio físico. "A base de organizar mi alimentación, haber encontrado disciplinas de deporte como es el Ballet Fit, los hipopresivos o solo con hacer una hora de caminata, vuelvo a reconocerme. Y no solo eso, me veo mejor que nunca", ha afirmado. "También me hago tratamientos en centros de estética, por supuesto, porque la piel, por mucho deporte que se haga, con 45 años hay que ayudarla a volver a recuperar firmeza en la medida de lo posible", ha matizado.

"Esta aclaración no es por mí, que vuelvo a reitarme me da exactamente igual lo que digan, esta acalaración es porque quiero dejar claro que la constancia y la disciplina funcionan y que si tú, que me estás leyendo ahora, tengas 15 o 50 años, seas mujer o seas hombre, estás disconforme con tu estado físico, lo puedes conseguir", ha finalizado.