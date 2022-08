Paula Echevarría y David Bustamante, juntos de nuevo en el cumpleaños de su hija

Paula Echevarría y David Bustamante han celebrado juntos el 14º cumpleaños de Daniella. Ha sido la actriz la encargada de compartir estas imágenes que demuestran la excelente relación que mantienen a pesar de su divorcio. Siempre estarán unidos por su hija y siempre que están con ella son las personas más felices del mundo. Aquí les vemos sonriendo y dando un beso a Daniella, a la que ambos felicitaron públicamente. "¡Felicidades al amor de mi vida! Te adoro, hija mía! 14 años. Verte crecer es lo más increíble que me me ha pasado. Te amo, Daniella", dijo Bustamante. Paula, por su parte, dedicó a la adolescente una canción de Sebastián Yatra, Tacones rojos, y el siguiente mensaje: "¡14 años, mi vida! Disfrútalos y vívelos como si no hubiera un mañana, pero siempre con cabeza y, sobre todo, con corazón. ¡Que la felicidad te acompañe! Te quiero más que a mi vida".

El divorcio de Paula y David no fue fácil, pero el tiempo lo cura todo y su única prioridad es el bienestar de Daniella, que guarda un gran parecido con su padre. A pesar de encontrarse en plena adolescencia, "es muy obediente y se porta muy bien", aseguró Bustamante en ¡HOLA!. Unas declaraciones que corroboró la actriz asturiana. "Pelea como todos los adolescentes, pero al final lo que digan su padre y su madre va a misa".

Este nuevo reencuentro de Paula y Bustamante confirma el cariño que sienten el uno por el otro. "Hablo con Paula todos los días y nos vemos mucho. Quizá, si no tuviéramos a Daniella, hablaríamos menos, pero no hay rencor. Se acabó el amor, pero no pasó nada grave", aseguró el cantante en la revista. Además, contó que tiene un trato muy cordial con Miguel Torres, pareja de la actriz y padre de su hijo Miki. "Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos".

Bustamante también ha encontrado la felicidad plena al lado de Yana Olina, su pareja desde hace cuatro años. Por ahora no tienen planes de boda ni ganas de aumentar la familia. Los dos están volcados en el trabajo y en seguir coleccionando momentos juntos. Hace unas semanas fueron testigos de un 'sí, quiero' muy especial. Manuel, el hermano pequeño del cantante, se casó en San Vicente de la Barquera con Elena Soria y Bustamante aprovechó la ocasión para proclamar su amor por la bailarina. "¡Qué barbaridad tan maravillosa compartir la vida contigo... no se te puede describir!", exclamó.

El nacimiento de Daniella

Daniella vino al mundo el 17 de agosto de 2008 en Madrid. Pesó 3,3 kilos y midió 50 centímetros, y el partó, según contó Paula en ¡HOLA!, fue "naturalísimo y muy fácil". Bustamante, que estuvo presente en todo momento, aseguró que el nacimiento de la niña fue "maravilloso, nada traumático: sin un grito, sin un lloro. A Paula sólo se le saltaron las lágrimas cuando le colocaron a la niña en el regazo". Cuando posaron con ella en el hospital, la actriz estaba muy emocionada. "Daniella y yo tenemos que presentarnos y conocernos (risas). Esto necesita un proceso de adaptación de mí hacia ella y de ella hacia mí", explicó. Bustamante, que dio un cariñoso beso a la pequeña en la frente, añadió que su hija era "la niña más bonita del mundo".