Así ha evolucionado la relación de Paula Echevarría y David Bustamante en los cinco años que llevan separados

Han pasado justo cinco años desde que David Bustamante y Paula Echevarría decidieron poner punto y final a su matrimonio. En abril de 2017 el cantante y la actriz emprendieron caminos diferentes tras más de diez años casados y una niña en común, Daniella, que llegó al mundo en agosto de 2008. A lo largo de este lustro sus respectivas vidas han cambiado de manera radical, al igual que la relación que mantienen, que a día de hoy es cordial y cercana tal y como reflejan los comentarios que se dedican públicamente. Ambos siguen estando unidos por su hija, que es su prioridad, y han logrado un ambiente de armonía y felicidad familiar.

Los meses tras la separación fueron complicados y confusos ya que ninguno confirmaba la separación. Reaparecieron juntos para la Primera Comunión de su hija, generando una gran expectación mediática y avicando unos rumores de reconciliación que desaparecieron con las primeras imágenes de Paula con Miguel Torres. Pasó más de un año desde que cesó la convivencia hasta que oficializaron su separación en un comunicado en el que se podía leer: "Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación que hemos firmado el acuerdo de divorcio. Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos. Rogamos encarecidamente a todos los medios de comunicación respeto tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija y que sea respetada la privacidad con la que decidimos dar este paso".

En su primera entrevista tras el comunicado de divorcio, David explicaba en ¡HOLA! que no habían existido terceras personas sino que la causa había sido un enfriamiento de su relación ya que, según sus palabras, los años son asesinos del amor. En ese momento hablaba también de la nueva ilusión de su ex con el futbolsita Miguel Torres, con el que curiosamente la actriz protagonizó años atrás un videoclip de Bustamante y junto al que fue madre por segunda vez en abril de 2021. "Cuando no te hiere, cuando no te escuece, significa que ya está superada una etapa, que se ha pasado esa página", decía. Añadía que siempre deseará lo mejor a Paula Echevarría ya que la felicidad de la actriz es vital para su hija en común, que es desde el primer momento la prioridad de ambos y así sigue siendo.

Tras iniciarse esa etapa hubo un cambio entre ambos, al menos públicamente puesto que dejaron de seguirse en sus respectivas redes sociales. La propia Paula explicaba a comienzos de 2019 en un acto que la normalidad reinaba en sus encuentros pero reconocía que "ahora mismo no somos los mejores amigos del mundo y no vamos a tomar café los fines de semana". Días después se mostraba cauta al hablar de la nueva ilusión del cantante al lado de Yana Olina, a la que conoció al formar pareja televisiva en Bailando con las estrellas. "No soy nadie para opinar sobre esa relación, igual que no consideraría que él opinara de la mía", decía. Además comentaba que lo único importante era que su hija estuviese de acuerdo con ambas relaciones.

El paso del tiempo ha permitido que todo se coloque en su sitio y la buena sintonía entre David y Paula es palpable. Han vuelto a seguirse en redes y se dejan numerosos comentarios. La mayor parte de las interacciones tienen como protagonista a su hija y lo rápido que está creciendo, aunque la actriz también le ha mostrado a su ex su cariño por la gira en la que está inmerso con el musical que protagoniza e incluso ha trasladado sus mejores deseos de cumpleaños a Yana Olina hace solo unos días. El cantante, al que conocimos en la primera edición de Operación Triunfo, confirmaba en ¡HOLA! este buen entendimiento. "Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos", explicaba.

