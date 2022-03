El cariñoso mensaje de David Bustamante (y Paula Echevarría) a Yana Olina

La relación de David Bustamante y Paula Echevarría es muy cercana, aunque cada uno ha rehecho su vida tras su separación. Son muchas las muestras que la expareja da de que se siguen llevando estupendamente (intercambio de mensajes, conversaciones telefónicas diarias…), la última en forma de una felicitación muy significativa. David ha abierto su corazón en un mensaje en sus perfiles sociales con el que celebra el cumpleaños de su novia, la bailarina Yana Olina. “¡Felicidades mi pequeña! ¡Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mí, sino a todo lo que me importa. ¡Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás. Hoy celebras tu cumpleaños, pero los que estamos a tu lado, ¡te celebramos a Ti!” escribió.

Bustamante y Yana Olina, Nuria Roca y Juan del Val... o cuando la televisión se convierte en Cupido

Yana Olina recuerda cómo nació su amor con David Bustamante

VER GALERÍA

Paula también se acordó de la pareja de su ex y le envió un “felicidades” acompañado por varios emoticonos en forma de ramos de flores, unas palabras cariñosas que fueron muy aplaudidas por los seguidores del artista. Solo unas horas antes la actriz había rescatado un breve clip muy simpático para recordar los momentos que pasaba David con la hija de ambos Daniella cuando era un poco más pequeña, una manera de reconocer lo padrazo que es el intérprete con motivo del día del padre. Pese a que sus caminos se separaron, David y Paula siempre estarán unidos por su hija, que es lo más importante en su vida.

VER GALERÍA

David Bustamante y Yana Olina, de 34 años, cruzaron sus caminos gracias a la música y la televisión. La pareja se conoció en 2018 en el programa Bailando con las estrellas, después de que el artista anunciara su separación de Paula Echevarría. El intérprete de Dos hombres y un destino se enamoró de la que fue su pareja en las coreografías del talent, en el que se proclamaron ganadores. No se han separado desde entonces. “Al abrir mis ojos cada mañana quiero ver tu bonita sonrisa. Me das tu apoyo, protección y me cuidas. Amarte es tan dulce que no quiero separarme de ti ni un momento" escribía Yana recientemente demostrando lo enamorados que están.

Loading the player...

Paula Echevarría se derrite con este vídeo de los mejores momentos de Miguel Torres ejerciendo de padrazo

Por su parte Paula Echevarría ha rehecho su vida junto al exfutbolista Miguel Torres, con quien fue madre por segunda vez de un niño, Miki. Padre e hijo fueron los protagonistas del particular álbum de recuerdos que abrió la artista para hacer un homenaje al deportista por el día del padre. Miki está a punto de cumplir un año (el 11 de abril) y es un bebé risueño y simpático que tiene como loca a la familia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.