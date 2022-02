Las notas que ha sacado la hija de David Bustamante tras la 'regañina' de su padre

David Bustamante fue uno de los artistas invitados al concierto de cadena Dial que se celebró el día 14 de febrero en Madrid. En un día tan romántico como el de San Valentín, el cantante cántabro habló de lo feliz que es con su novia, Yana Olina, y lo mucho que le aporta en su vida. "Es que es una persona muy especial. Me harto de decirlo pero es así. La persona que me completa, que me llena, la persona que amo y la mejor persona que he conocido en mi vida. Es un ángel", ha señalado el artista, que se deshizo en elogios hacia su novia, con la que lleva cuatro años de relación y a la que obsequió con un inmeso ramo de flores por el Día de San Valentín.

'Se ha puesto las pilas'

El intérprete de Dos hombres y un destino o No soy Superman no pudo pasar por alto hablar de otra de las mujeres más importantes de su vida, su hija Daniella, de la que siempre se ha mostrado muy orgulloso y es el mayor regalo que le ha dado la vida. Hace unos meses su padre contó en televisión que su hija, de 13 años, solía sacar muy buenas notas, pero que la única asignatura que no había conseguido aprobar en ese trimestre había sido música. "En casa de herrero, cuchillo de palo", señalaba el músico muy sorprendido. "Le he dicho yo que la próxima vez le ayudó yo a poner notitas en el pentagrama", añadía. Ha sido dicho y hecho. Daniella se ha puesto las pilas y el cantante ha revelado la nota que ha sacado su hija en esta asignatura. "El otro día sacó un notable alto. Yo estoy contento ya con eso, con que apruebe. Una maravilla, ya se ha puesto las pilas. Hizo lo que tenía que haber hecho: preguntarme", ha contado orgulloso, aunque revela que a Daniella no le gusta nada que se hable del tema. "Me echa unas broncas..."

Al margen de las calificaciones, Bustamante ha querido dejar claro lo orgulloso que está de su hija. "Es una niña que está creciendo maravillosamente y estoy muy contento con ella", reconoció el artista sobre Daniella, con la que mantiene una relación excelente, al igual que con la madre de la joven, Paula Echevarría, de quien se divorció hace cinco años y mantiene una buenísima relación. Tanto es así que la actriz asturiana ha celebrado el nuevo triunfo de su ex con el musical Ghost. "Gracias por una temporada de ensueño", publicó el cántabro junto a una foto del cartel y Paula no se lo pensó dos veces y dio a 'me gusta', dejando de manifiesto una vez más la felicidad que siente por todo lo bueno que le está pasando al padre de su hija.

Bustamante está muy agradecido de haber dado una oportunidad al teatro musical y ha asegurado que es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. "Ha sido una experiencia, yo creo que fui valiente y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. Hay un antes y un después, sin ninguna duda. Es algo que no había hecho nunca y me he quedado enamorado. Espero que no sea la última", señaló antes de dar comienzo a una gira que le llevará a recorrer las ciudades más importantes de nuestro país.

