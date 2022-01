La foto más bonita de David Bustamante con su hija: 'Y de repente te hiciste mayor'

David Bustamante está viviendo un momento muy dulce a todos los niveles. Tras su paso por MasterChef Celebrity, el artista cántabro, de 39 años, triunfa en la Gran Vía con el musical Ghost y en Antena 3 con su papel de coach en La Voz Senior. Profesionalmente no puede pedir nada más y en el terreno personal ha encontrado la felicidad plena al lado de Yana Olina, a quien dio las gracias a principios de año por ser su "escudo y espada y haberle dado todo sin jamás pedirle nada". Además, mantiene una excelente relación su exmujer, Paula Echevarría, y la pareja de esta, Miguel Torres. Solo hay que leer sus últimas declaraciones. "Tanto ella como Miguel y el niño, todos, están invitadísimos. Cuando quieran les cocino algo encantado y feliz de la vida", dijo en la revista Lecturas al hablar de su faceta como anfitrión.

Pero es Daniella, la hija que tuvo durante su matrimonio con la protagonista de Velvet, quien alegra todos y cada uno de sus días. Bustamante adora a la adolescente, que ya tiene 13 años, y se siente muy orgulloso de ella. En esta imagen les vemos dando un paseo por Madrid. El cantante abraza a Daniella mientras caminan y, curiosamente, ambos llevan el mismo ritmo al andar. "Y de repente… te hiciste mayor. Te amo tanto, hija mía", ha escrito el artista junto a varios iconos en forma de corazón y dos hashtag, Daniella y amor de padre.

La publicación ha enamorado a los seguidores de Bustamante y entre los numerosos 'likes' encontramos el de Paula Echevarría. Tras la tormenta, la expareja se ha centrado en lo verdaderamente importante, Daniella, y ambos se desviven por ella y están muy unidos en esta etapa que acaba de comenzar su hija, la adolescencia. "Somos padres de educar, de estar, de decir que no, de fomentar, de motivar, de ayudar… Hacemos todo lo que tiene que hacer un padre", dijo el artista en ¡HOLA!. Además, reveló que habían tenido mucha "suerte" con Daniella porque "está sacando muy buenas notas, es muy obediente y se porta muy bien".

Sin embargo, según contó el cantante en el programa de Dani Rovira, de Televisión Española, el trimestre pasado se llevó una gran sorpresa con las calificaciones de Daniella. "Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero... en casa de herrero, cuchillo de palo. Me ha suspendido Música", declaró entre risas. Bustamante no dio ninguna importancia a este suspenso porque "ha sacado sobresaliente en todo lo demás" y lo único que le dijo fue: "La próxima vez ya te enseñaré yo a colocar las notitas en el pentagrama". Tras esta anécdota, el cantante reflexionó sobre el futuro de Daniella. "Me da igual lo que quiera ser en la vida, pero que sea buena gente y que deje buen sabor en las personas que se vaya cruzando a lo largo de la vida".

