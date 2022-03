La deliciosa proposición de David Bustamante a Paula Echeverría

Paula Echevarría, que ya se prepara para pasar las primeras navidades con su hijo Miki, está más feliz que nunca y parece que la relación con su expareja, David Bustamante, es estupenda. La actriz ha bromeado sobre el paso del cantante por MasterChef Celebrity 6 relatando que se alegra mucho del gran aprendizaje que está teniendo el padre de su hija Daniella, de trece años. "¡Ahora te vas a poner a cocinar bien! Primero no sabía hacer una tortilla de francesa y ahora mira el tío", ha dicho la intérprete de Velvet en la entrega de los premios Woman, revelando que el artista se ha ofrecido a darle tuppers con sus elaboraciones para que las pruebe. Pero además, Paula reconoció hace unos días que está gratamente sorprendida con el paso de David por el talent de cocina de Televisión Española, aunque explicó que lo ve "poco" y que de lo que se entera es más por él y por su hija que por el programa.

"Doy fe que no sabía hacer ni un huevo frito. ¡Ya podía haber aprendido antes!", dijo la semana pasada entre risas Paula, que también deseó que Bustamante llegara a la final de la sexta edición de MasterChef Celebrity y añadió que "ojalá ganara". El cantante, que es uno de los semifinalistas del programa, confesó en el programa que uno de los motivos por los que había tenido que ponerse las pilas en los fogones había sido el fin de su matrimonio con la actriz. Tras su separación, el intérprete de Dos hombres y un destino decidió aprender a cocinar para Daniella.

"Lo hice por mi niña, porque no sabía ni freír un huevo frito", comentó Bustamante a Miki Nadal. Pero no solo eso, el exparticipante de Operación Triunfo dijo que cuando se separó y se encontró como padre soltero, su hermano Igor fue quien se ofreció para añadir algunos trucos a sus elaboraciones y así comenzar a hacer sus propias recetas. "Me dijo 'ven para acá, que te voy a enseñar a cocinar'. Y fue la primera persona que me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija", confesó emocionado David, añadiendo que le estará eternamente agradecido por ello.

Además, el concursante del talent de cocina expresó durante los primeros programas que su hija es quien prueba ahora sus combinaciones estrella y cuál era uno de los últimos platos que le había preparado. "Unas costillas coreanas muy ricas, le gustan", explicó, desvelando la exótica combinación. Tras sus palabras, el intérprete de No soy un superman también confesó que era un buen anfitrión y concluyó que "cocinar es un regalo".

