Un impresionante árbol y un original look, ¡la Navidad ya ha llegado a casa de Paula Echevarría!

Todavía queda más de un mes para esas deseadas reuniones familiares con las que decir adiós al 2021 y brindar por un 2022 lleno de esperanza y alegrías, pero la Navidad ya ha llegado a casa de Paula Echevarría. La actriz vive con intensidad y mucha ilusión estas fiestas y quiere disfrutar de ellas el máximo tiempo posible. Es por eso que en su domicilio ya ha instalado un bonito abeto que ha adornado en tonos rojos, dorados y blancos y ha coronado con una estrella. "Sí.. Ya está aquí. ¡Welcome Christmas!", ha dicho la intérprete, que ha posado muy sonriente y orgullosa de su obra junto al árbol. Además, lo ha hecho totalmente mimetizada con la temática gracias a un gorro con orejas y nariz de reno y un pijama con motivos navideños.

La protagonista de títulos como Luz de domingo, Velvet, Los nuestros, Sangre de mayo u Ola de crímenes, entre otros, ha explicado divertida que mientras colocaba los adornos de su abeto, entre los que vemos lazos, angelitos y flores, se ha inspirado poniendo la música de Mariah Carey. No en vano, la canción All I want for Christmas is you de la laureada artista americana se ha convertido ya en sinónimo de Navidad y suena con asiduida en esta etapa, como los villancicos, formando así parte de la banda sonora de estas mágicas fiestas para las que Paula tiene ya todo listo.

Con 44 años, la actriz asturiana va a tener unas de las navidades más bonitas de toda su vida ya que son las primeras que pasa convertida en mamá por partida doble. "Qué Navidad más especial la nuestra este año", ha dicho. Motivos no le faltan para saber con certeza que serán inolvidables. En abril llegaba al mundo su primer hijo junto a Miguel Torres pero el segundo para ella, que tuvo a Daniella hace 13 años junto a David Bustamante. Su pequeño Miguel, al que cariñosamente llaman Miki, le permite volver a sentir esa ilusión única con la que los niños viven estas fechas y a la vez trasladarse a su propia infancia, que se desarrolló en Candás. En esta localidad donde residen sus familiares y amigos acaba de renovar su casa tal y como mostraba la revista ¡HOLA! y espera poder pasar allí una parte de las navidades. El resto estará en Madrid con la familia de su pareja.

¿Planes de boda para 2022?

Estas serán las terceras navidades que celebre junto a Miguel Torres, con el que el próximo 2 de enero cumplirá cuatro años de amor. Coincidieron a finales de 2017 en el cumpleaños de Alicia Hernández, amiga de ambos, y a raíz de entonces comenzaron a hablar con frecuencia hasta darse cuenta de que entre ellos no solo había buen entendimiento sino un sentimiento más fuerte por el que no dudaron en apostar. La pareja, que ha formado una familia, atraviesa un precioso momento, pero no tiene en sus planes pasar por el altar tal y como explicaba esta misma semana al acudir por primera vez tras ser madre a un acto público: "Ninguno de los dos está por la labor y no es algo que nos preocupe. No me cierro a nada en la vida, pero no creo porque no es algo que para los dos sea importante".

