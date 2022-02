Paula Echevarría celebra el nuevo triunfo de David Bustamante

El divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante fue, según sus palabras, muy "traumático". Sin embargo, el paso del tiempo ha curado sus heridas y cinco años después de la ruptura mantienen una excelente relación. La actriz y el cantante siempre estarán unidos por su hija Daniella, que ya tiene 13 años, en redes sociales suelen mostrar una gran sintonía. En esta ocasión, ha sido la asturiana la encargada de celebrar el nuevo triunfo de su ex. Bustamante está arrasando en la Gran Vía con el musical Ghost y ayer, 13 de febrero, agotó todas las localidades del teatro. "Gracias por una temporada de ensueño", publicó el cántabro junto a una foto del cartel. Paula, al ver la imagen, no se lo pensó dos veces y dio un 'me gusta', demostrando una vez más la felicidad que siente por todo lo bueno que está consiguiendo el artista.

Detalles como este o como la felicitación de Paula a Bustamante por el Día del Padre reflejan la buena relación que existe entre ellos. "Con Paula se acabó el amor, pero no pasó nada grave. Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel (Torres) y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos", dijo el cantante en ¡HOLA!. Paula, por su parte, confesó cómo vivió los momentos más críticos de su separación. "Siempre que sientes que fracasas en algo son cosas delicadas. Yo me casaba para toda la vida, el hecho de tener una niña... Pero mientras las cosas se hagan de manera civilizada...", contó en el programa de Jesús Calleja.

En estos momentos, la actriz es feliz al lado de Miguel Torres, con quien tiene un bebé de diez meses, y Bustamante se alegra mucho por ella. "Yo estoy muy feliz y no hay nada mejor que la madre de mi hija sea feliz. Porque la felicidad de mi hija depende de eso", afirmó el cantante en ¡HOLA!. Además, él también es muy feliz con Yana Olina, a quien define como la mejor compañera de vida posible. A pesar de estar viviendo una etapa maravillosa, Bustamante no tiene intención de seguir los pasos de su ex y ampliar la familia. "Ahora estoy muy feliz y contento como estoy. Además, Yana es jovencísima. Estamos muy bien como estamos, disfrutando de nuestro tiempo con Daniella", aseguró en la revista.

David Bustamante, de 39 años, no solo triunfa en el teatro. También tiene por delante un gira de conciertos para celebrar sus 20 años en la música. Paula Echevarría, de 44 años, está retomando poco a poco su carrera como actriz tras la pandemia, el embarazo y el nacimiento de su hijo Miguel. "Me han llamado para hacer una pelí y la verdad que me lo estoy planteando. No es un prota, es un personaje secundario, y para ir aterrizando está bien. Vamos a ver si por fechas lo puedo hacer", adelantó en Las tres llaves, el programa de María Casado.

