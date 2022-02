¡El rey de la selva! Paula Echevarría comparte la imagen más tierna de su hijo en una fecha muy significativa

A comienzos de 2018 comenzaba un nuevo capítulo para Paula Echevarría y Miguel Torres al comenzar su relación sentimental. Sin embargo, fue en abril del pasado año cuando esa historia de amor vivió un punto de inflexión con la llegada de su primer hijo en común, quien ha llenado su hogar de alegría, constantes juegos y momentos repletos de ternura como el que el pequeño Miki ha protagonizado en su décimo cumplemés. "Felices 10 meses Miki. Eres un regalo de la vida", ha dicho la actriz junto a una simpática foto de su "príncipe" sentado sobre un sofá y muy entretenido con la gran familia de peluches que ha formado. Rodeado de tres osos y un elefante, el bebé aparece acariciando con ternura y curiosidad a uno de estos animales.

Para la protagonista de títulos como Gran Reserva, SI yo fuera rico, Velvet, El comisario o Luz de domingo, volver a ser madre está siendo una experiencia muy bonita y también diferente de la primera ya que la experiencia le permite estar más tranquila y ver todo desde otra perspectiva. Además, ha explicado que ha tenido mucha suerte con el pequeño Miguel porque desde que nació es un niño muy tranquilo que se adapta a la perfección a todos los planes que hace con su familia, desde escapadas a Marbella a paseos por Madrid o cenas con sus amigos. "Despierta y no llora, se queda sentadito en su cuna esperando a que alguien vaya a buscarlo. Es tan bueno y me da tanta ternura...", dice la intérprete, que también está encantada por la gran complicidad que hay entre sus hijos. "El niño, donde más feliz es, es en brazos de su hermana. La mira de una forma que no me mira a mi así ni de lejos", reconocía.

Tan solo llevamos unas semanas de este 2022, peor la actriz asturiana y Miguel Torres ya han tenido muchos motivos por los que brindar. Además del cumplemés de su niño, el 28 de enero el exjugador de fútbol cumplía 36 años y lo celebraba primero con una romántica cena en pareja y después con una divertida fiesta en la que no faltó la música en directo. A comienzos de año también llegaba una fecha muy importante para ellos: su aniversario. A finales de 2017 coincidieron en el cumpleaños de una amiga en común y ese encuentro cambió sus vidas. A raíz de aquella velada empezaron a hablar por teléfono y fue una de esas conversaciones, que tuvo cinco horas de duración, la que marcó un punto de inflexión ya que se dieron cuenta de que había "algo mucho más grande que una amistad. Desde entonces no han dejado de dar pasos juntos y atraviesan una de las etapas más dulces gracias a la bonita familia que han formado. Además, aunque su vida ha cambiado tras ser padres, intentan tener una cita a solas al menos una vez por semana.

El nuevo proyecto de Paula

Actualmente Paula Echevarría está volcada en la maternidad, pero poco a poco va retomando su rutina profesional, a la que ahora suma un nuevo y singular proyecto. La actriz, que dio los primeros pasos en el mundo de la interpretación de manera casual mientras estaba trabajando de dependienta en Londres para perfeccionar su inglés, es una de las participantes a las que veremos en True Story España junto a Julio Iglesias Jr, Antonio Orozco o Pepe Reina, entre otros. Este novedoso programa de Amazon Prime Video presentado por Arturo Valls y Ana Morgade cuenta con la participación de diferentes rostros conocidos que compartirán una anécdota divertida e insólita que les haya ocurrido y que se recreará cinematográficamente, mezclando de esta manera ficción y realidad.

