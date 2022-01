Los tiernos juegos de Daniella y Miki, protagonistas de la última escapada familiar de Paula Echevarría

Un viaje en el tiempo, eso es lo que parecen haber hecho Paula Echevarría y Miguel Torres. La pareja ha dejado atrás las bajas temperaturas del invierno en Madrid para cambiar de estación regresando temporalmente al verano y a la brisa marina en Marbella. En este puente de diciembre que supone la antesala de la Navidad, que pasarán entre Asturias y Madrid para poder estar con sus respectivos seres queridos, la actriz y el comentarista deportivo disfrutan de unos días de relax y desconexión en la mejor compañía posible: la de Daniella Bustamante y el pequeño Miki, quien a punto de cumplir ocho meses hace las delicias de todos los que le rodean gracias a su simpatía y curiosidad.

"Family moments", ha dicho Paula junto a dos bonitas imágenes tomadas en una terraza bajo el sol. En una de ellas aparece junto a Miguel y su niño, que se muestra muy atento a todo de pie sobre las piernas de su mamá. En la segunda el pequeño Miki aparece en el carrito jugando con Daniella, que le hace carantoñas. Ambos se dedican una mirada en la que queda reflejada la mágica conexión que hay entre ellos desde el momento en el que se conocieron. Era la propia protagonista de títulos como Velvet, Gran Reserva o Si yo fuera rico quien días atrás ya hablaba llena de orgullo de la complicidad que tienen sus hijos. "El niño, donde más feliz es, es en brazos de su hermana. La mira de una forma que no me mira a mi así ni de lejos", aseguraba.

En Marbella han dejado aparcada la rutina por unos días y reponen energías con planes como paseos junto al mar, cenas en familia o sesiones beauty de madre e hija, que comparten su pasión por la moda y la belleza además de tener aficiones comunes como el cine. "Tiene una sensibilidad y empatía digna de admirar. También tiene carácter, sabe lo que quiere, o al menos lo que no quiere, es peleona, luchadora y siempre busca su propia aprobación por encima de la de los demás. A veces eso me saca de quicio, como toda madre cuando se intenta educar, pero estoy tan orgullosa de que sea así", decía recientemente la intérprete sobre su hija de 13 años, quien prefiere mantenerse al margen de la popularida de sus padres aunque no duda en mostrar su vena artística en casa.

Una vuelta a los inicios

Para Paula y Miguel, regresar a Marbella es volver a vivir los primeros pasos de su historia de amor. Cabe recordar que muchas de sus primeras citas se produjeron en esta ciudad andaluza ya que el futbolista tenía entonces su residencia fijada en Málaga porque formaba parte del equipo de fútbol de la ciudad, en el que puso fin a su carrera como deportista de élite. Desde entonces han convertido este enclave de la Costa del Sol en uno de sus destinos predilectos para las vacaciones. Aprovechan para visitarlo siempre que tienen un hueco libre en la agenda y allí comparten con su familia algunos de sus planes preferidos o se reencuentran con amigos. Además, este lugar ha sido testigo de momentos muy bonitos como la primera vez de su bebé en el mar.

La recta final del año es muy importante para la pareja ya que es cuando comenzó hace cuatro años su historia de amor, que ha dado paso a una preciosa familia que es la gran alegría de ambos. Paula y Miguel ya se conocían ya que habían grabado juntos un videoclip de David Bustamante, pero a finales de 2017 coincidieron en el cumpleaños de una amiga en común y ese encuentro cambió sus vidas. A raíz de aquella velada empezaron a hablar durante varios meses por teléfono, primero mediante mensajes y luego llamadas cada vez más frecuentes. Fue una de esas conversaciones, que tuvo cinco horas de duración, la que marcó un punto de inflexión ya que se dieron cuenta de que había "algo mucho más grande que una amistad" y decidieron comprometerse "a respetarnos y siempre sumarnos el uno al otro".

