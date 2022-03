Paula Echevarría y Miguel Torres celebran tres años del 'flechazo' que les convirtió en inseparables

Paula Echevarría y Miguel Torresno pueden disimular lo felices que están. La pareja atraviesa un momento inmejorable en su relación, y sus caras sonrientes son el mejor reflejo de lo que están viviendo. La actriz asturiana, de 43 años, no deja de compartir su alegría con sus seguidores a través de fotos y vídeos en los que va mostrando cómo crece, día a día, su tripita de embarazada, mientras se permite algún capricho de chocolate o se pone en forma con ejercicios en casa para estar en perfecta forma para la llegada del pequeño Miguel, que va a recibir el nombre de su padre. La pareja tiene hoy un gran motivo de celebración: se cumplen tres años del día que coincidieron en una fiesta de cumpleaños y entre ellos surgió el 'flechazo'.

Lo que ocurrió ese 12 de diciembre de 2017 dejó huella en Paula y Miguel. Poco podía imaginar entonces Paula que en esa fiesta de cumpleaños a la que le había invitado Alicia Hernández, la directora creativa de Dolores Promesas, iba a sentir un flechazo. Pero así fue: nada más conocer a Miguel Torres algo surgió entre ellos, y ya nunca más se han separado. Su relación se ha ido afianzando poco a poco a lo largo de los tres últimos años, y han ido dando pasos tan importantes como el traslado de Miguel de Málaga a Madrid; o irse a vivir juntos a la casa a la que Paula se trasladó tras divorciarse de David Bustamante.

- El cariñoso piropo de Miguel Torres a Paula Echevarría tras su último posado premamá

La relación entre la actriz asturiana y el deportista malagueño siguió avanzando y, aunque durante muchos meses ella no dejaba de insistir en que no tenía intención de casarse ni de darle un hermanito a su hija Daniella -nacida de su matrimonio con Bustamante-. “Que no hay boda ni embarazo, así estamos bien y felices", decía cada vez que se le preguntaba por ese asunto. Y, en ese tiempo, incluso llegó a bromear con ello: "¿Que estoy más gorda? Sí lo sé, lo admito, decía con buen humor y la mejor de sus sonrisas. Sin embargo, la pareja no tardó mucho en cambiar de opinión. Y anunciaron el embarazo de su pimer bebé en común a finales de septiembre, con una preciosa fotografía de la pareja, en blanco y negro, junto a Daniella, la hija de la actriz, que abraza tiernamente a su madre mientras el exfubolista la besa en la frente.

- En ¡HOLA!, Paula Echevarría anuncia emocionada su embarazo, un bebé que revolucionará su vida

- Casi tres años juntos y un bebé en camino: así comenzó la relación de Paula Echevarría y Miguel Torres

Sueño y ganas de dulce

"Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia... ¡en unos meses seremos uno más!", escribió entonces Paula, un mensaje que recibió cientos de felicitaciones de forma inmediata. Todos querían felicitar a la pareja por esa gran noticia. La llegada del pequeño Miguel, que hereda el nombre de su padre, está prevista para la próxima primavera. Mientras tanto, Paula no deja de compartir las nuevas sensaciones que va sintiendo con este segundo embarazo: "Qué sueño tengo últimamente a todas horas", confesaba recientemente. Las alusiones al hambre y las ganas de tomar chocolate con churros tambien han acompañado a algunas de sus fotografías más recientes. Mientras su barriguita continúa creciendo, la actriz de Velvet no deja de disfrutar ni un solo día de las alegrías que le da su relación con Miguel. Tres años ya, que para ellos ¡han pasado casi en un suspiro!

- Paula Echevarría, una premamá feliz entre amigas

- Paula Echevarría celebra una 'baby shower' multicultural con sus amigos de 'La Junta'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.