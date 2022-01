El apasionado beso de Paula Echevarría a Miguel Torres, su cumpleañero favorito

Paula Echevarría y Miguel Torres siguen sumando grandes momentos juntos. El 1 de enero, además de celebrar la llegada del 2022, brindaron por su cuarto aniversario y el pasado viernes lo hicieron por el 36º cumpleaños del exfutbolista. Ese día disfrutaron de una cena solo para dos y se dedicaron mensajes tan románticos como éste. "Mi regalo", publicó Torres junto a una foto en la que aparecía abrazado a la actriz. "No puedo quererte más, mi amor. Gracias por la familia tan bonita que me has dado", añadió. Tras esta cita, la pareja organizó una gran fiesta con música en directo a la que asistieron sus mejores amigos y el que fuera jugador del Real Madrid dio las gracias a su chica por planear una velada tan especial y pidió un deseo. "Cumplir años contigo, pero, sobre todo, vida", escribió al lado de esta imagen.

Paula, por su parte, respondió así a la petición de su chico: "Siempre sumandonos". Y en su perfil compartió varias fotos que reflejan el amor que sienten. "La vida hay que celebrarla siempre", dijo la actriz mientras besaba apasionadamente a su chico.

La protagonista de series como Velvet o Gran Reserva estaba espectacular en el cumpleaños de su chico. Llevaba un vestido negro, de escote asimétrico, y unas botas de caña alta. El look fue todo un acierto y sus seguidores alucinaron con su magnífica recuperación, ya que engordó 25 kilos durante el embarazo de Miguel. Según ha contado en alguna ocasión, las claves de su evolución han sido cuatro: cuidar la alimentación, hacer ejercicio, realizarse algunos tratamientos estéticos (como la maderoterapia) y la felicidad de tener en brazos a su recién nacido.

Paula Echevarría no puede disimular el excelente momento personal que atraviesa. "Quién me iba a decir a mí que iba a cumplir los 44 habiendo sido madre de otro retoño. A veces la vida te sorprende y yo no puedo estar más que agradecida porque (casi) siempre suele hacerlo para bien", dijo el pasado 7 de agosto con motivo de su cumpleaños. Su relación con Miguel Torres le pinta una sonrisa en el rostro y la actriz ha reconocido en más de una ocasión que el madrileño es el hombre de su vida. A pesar de la maravillosa relación que mantienen, la pareja parece que no tiene planes de boda y su máxima ilusión es disfrutar de su hijo Miguel, que vino al mundo el 11 de abril de 2021.

La asturiana tiene varios proyectos sobre la mesa, pero prefiere tomarse un tiempo para disfrutar de la maravillosa etapa que está viviendo con su bebé. "No quiero perderme nada de lo que hace, he dicho que hasta que no pase el año no voy a volver a ningún rodaje pero estoy muy contenta de que las productoras me llamen y pregunten cuándo vuelvo", declaró en uno de sus últimos eventos publicitarios.

