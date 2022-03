¡A toda velocidad! Las simpáticas imágenes gateando del hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres La actriz se derrite con el pequeño que acaba de cumplir once meses: "Ya me toca correr detrás de él"



El 11 de abril de 2021 llegaba al mundo el primer hijo en común de Paula Echevarría y Miguel Torres. Desde que nació, el pequeño se convertía en el rey de la casa y, con el paso del tiempo, Miguel Jr. ya está hecho todo un torbellino. Esta semana, el niño cumplía once meses y Paula Echevarría ha compartido un vídeo muy simpático en el que se le ve gateando a toda marcha. "Ayer este gusanito cumplió 11 meses! 11! No me lo puedo creer! Que rápido pasa el tiempo! Ya me toca correr detrás de él! Felices 11 meses mi príncipe!". Unas imágenes con las que Miguel Torres se derretía: "Nuestro angelito @pau_eche", escribía el exfutbolista. Dale al play y no te pierdas a Miguel Jr. gateando.

