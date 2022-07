David Bustamante y Yana Olina, cuatro años de la victoria que dio paso al amor

"La vi con aquel vestido rojo de baile que llevaba y su mirada me impactó. Y bailar con ella fue increíble", así contaba David Bustamante a ¡HOLA! cuál había sido su primera impresión al conocer a Yana Olina. Juntos formaron un tándem imbatible en Bailando con las estrellas, tanto que acabaron haciéndose con la victoria hace hoy cuatro años. La química entre ellos era innegable, pero aún no sospechaban el camino que iban a recorrer juntos. A aquel triunfo le siguió una historia de amor que cada día se consolida más, por lo que si hay un aniversario importante en la vida de la pareja es, sin duda, el que celebran este lunes.

David Bustamante y Yana Olina, en la boda del hermano del cantante a pocos días de celebrar su particular aniversario

Por aquel entonces, David hacía poco más de un año que se había separado de Paula Echevarría, después de 13 años de matrimonio y una hija en común, y no tenía demasiadas ganas de embarcarse en un proyecto como el de Bailando con las estrellas. "Yo no quería participar en el concurso de baile y mi mánager me dijo: '¿Quién te dice a ti que no conoces al amor de tu vida?'. Me lo tomé en broma y nada más ver a Yana me impactó", confesaba Bustamante. Aquella frase fue más que premonitoria y el cantante y la bailarina no tardaron en empezar una relación en la que, hasta el momento, no han encontrado ningún bache, al menos insalvabale.

"Qué barbaridad tan maravillosa compartir la vida contigo. No sé puede describir", escribía hace unos días David en una publicación junto a una romántica foto juntos. No sé puede describir, pero lo cierto es que el cantante lo hace bastante bien, ya que no son pocas las veces que expresa sus sentimientos por Yana públicamente y ella, por supuesto, le responde de la misma manera. Juntos han atravesado momentos de éxito y también dificultades, como el duro confinamiento o la batalla legal que el cantante mantuvo con su exrepresentante, pero siempre de la mano. El último paso en su relación lo dieron el año pasado cuando se mudaron a la casa de sus sueños, una vivienda unifamiliar con piscina y, por supuesto, una habitación para su hija Daniela, que también se lleva a las mil maravillas con la bailarina rusa.

En estos cuatro años David no solamente ha conseguido formar un tándem perfecto con Yana, sino que también ha conseguido mantener una estupenda relación con su ex Paula Echevarría, de la que se separó hace cinco años y con la que tiene una hija, Daniela. Aunque al principio estaban más distanciados, desde hace un tiempo son constantes las muestras de una buena sintonía entre ellos. Hace unos meses la actriz le transmitía a su expareja su alegría por la gira en la que está inmerso con el musical que protagoniza e incluso le trasladaba sus mejores deseos de cumpleaños a Yana Olina. Él, por su parte confirmaba en ¡HOLA! este buen entendimiento. "Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos", explicaba.