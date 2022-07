David Bustamante y Yana Olina, en la boda del hermano del cantante a pocos días de celebrar su particular aniversario

David Bustamante ha vivido un "día mágico", tal y como él mismo lo ha descrito, en la boda de su hermano Manuel y Elena Soria, a la que el cantante también considera una hermana más. Lo ha hecho, además, en su querido San Vicente de la Barquera, su ciudad natal, y de la mano de su "alma", Yana Olina, con la que está a punto de celebrar su aniversario particular. Se trata del día en que se hicieron con la victoria en Bailando con las estrellas, el programa en el que se conocieron y en el que surgió un amor que dura ya casi cuatro años.

La pareja ha protagonizado un impresionante posado en San Vicente de la Barquera, felices ante la celebración familiar que tenían por delante. David, de chaqué, y Yana, con impresionante vestido largo fucsia con escote romano y abertura lateral eran la viva imagen de la elegancia. La ocasión lo merecía. Cabe recordar que el cantante está muy unido a sus hermanos Igor, que fue su representante, y Manuel, director de zona del Banco Santander en Cantabría. Este último, el pequeño, es quien ha contraído nupcias este sábado.

El artista y la bailarina no han dejado de avanzar y consolidar su relación desde aquel 25 de julio de 2018 en el que se convirtieron en los ganadores de un programa de baile sin sospechar todo el futuro que construirían en común." La vi con aquel vestido rojo de baile que llevaba y su mirada me impactó. Y bailar con ella fue increíble", confesaba David a ¡HOLA!. Un año después no se olvidaron de compartir con sus seguidores este aniversario tan especial. Desde entonces, han atravesado juntos momentos de éxito, de cambio y también dificultades, en especial, durante el duro confinamiento, cuando la mayor parte de sus proyectos quedaron en stand by. "Yana me da paz, tranquilidad… Es un ángel. Es muy dulce y es muy buena. Es muy paciente. Vivir con un artista tiene sus complicaciones y ella siempre está con una sonrisa", así definía David a su novia en una entrevista en ¡HOLA!. Hace poco más de un año la pareja comenzaba una nueva etapa yendo a vivir juntos a una casa espectacular.

En estos cuatro años David no solamente ha conseguido formar un tándem perfecto con Yana, sino que también ha conseguido mantener una estupenda relación con su ex Paula Echevarría, de la que se separó hace cinco años y con la que tiene una hija, Daniela. Aunque al principio estaban más distanciados, desde hace un tiempo son constantes las muestras de una buena sintonía entre ellos. Hace unos meses la actriz le transmitía a su expareja su alegría por la gira en la que está inmerso con el musical que protagoniza e incluso le trasladaba sus mejores deseos de cumpleaños a Yana Olina. Él, por su parte confirmaba en ¡HOLA! este buen entendimiento. "Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos", explicaba.

