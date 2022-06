David Bustamante se declara a Yana Olina tras su derrota en el ring: 'Gané el día que tuve la suerte de conocerte'

Finalmente no ha podido ser. Ha estado cuatro semanas preparándose con una exigente y durísima rutina de entrenamiento, pero David Bustamante no consiguió vencer a su adversario en el ring de boxeo. El cantante cántabro, de 40 años, era la gran estrella del torneo 'La Velada del Año 2', organizada por Ibai Llanos, y todos estaban deseando verle pelear contra Míster Jagger. Las apuestas le daban como favorito, sin embargo, el youtuber de 27 años consiguió darle la vuelta a las apuestas y agotó a Bustamante, que se rindió antes de empezar el tercer asalto.

VER GALERÍA

"Se notan los años. 40 años, poco tiempo de preparación... y he tenido el valor de plantarme ante esta torre", dijo haciendo referencia a su oponente. Además, hay que recordar que David ha tenido muy poco tiempo para prepararse, ya que entró en la convocatoria en el último momento en sustición del actor Jaime Lorente (La casa de papel, Élite).

- ¿Cuánto tardó en conquistarla? David Bustamante habla de su relación con Yana Olina

En los días previos, David estuvo totalmente centrado en prepararse físicamente para el torneo y contó con el apoyo incondicional de su novia, la bailarina Yana Olina. "La pareja que entrena junta jamás será vencida. Orgullosa de ti, de tu trabajo bien hecho. Eres capaz de conseguir cosas extraordinarias cuando te lo propones y eso te hace más especial aún. No hay nada que se te resista. Confío en ti, lo conseguirás ¡no lo dudo! aunque, con todo lo que te has esforzado, ya has ganado. ¡Ahora solo queda disfrutar!", escribió Yana horas antes de que Bustamante se subiera al ring. El intérprete de Héroes no dudó en responder a su mensaje, declarándole su amor públicamente: "Gané el día que tuve la suerte de conocerte". Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y, aunque el artista cántabro se había preparado mucho, finalmente no pudo ganar a su contrincante.

VER GALERÍA

Sus amigos se vuelcan con él

Tras la derrota, David ha recibido cientos de mensajes por parte de muchos fans pero también de amigos muy cercanos, que le han querido mostrar todo su apoyo. Es el caso de Narcís Rebollo: "Felicidades, aprender de una derrota es una victoria en la vida"; Roberto Leal: "Ejemplo dentro y fuera. Coraje dentro y fuera. Amigo y compañero dentro y fuera. Eres un superclase y los que te admiramos, hoy lo hacemos un poquito más. A por otra aventura más. Tuya es la vida"; Luis Canut: "El número uno"; Julia Medina: "Eres el mejooooooooor"; Manu Tenorio: "Te equivocaste a la hora de elegir el momento, ¡yo te conozco y podrías haber dado muchísimo más de tí! Grande Busta"; o Manuel Martos, Raquel Rodríguez... incluso Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría que no ha dudado en darle a 'me gusta' a su publicación.

- Ana Rosa Quintana reaparece con nueva imagen

VER GALERÍA

- La foto de Paula Echevarría y Miguel Torres que ha hecho pensar a sus fans que se han casado

También le ha dedicado unas palabras su entrenador, Iván Perujo, que ha sido el encargado de ponerle en forma en un mes. "Muy orgulloso de ti, hoy, ayer y en todo este proceso", ha escrito. Hace unos días contó cómo había sido la preparación del artista, asegurando que: "Ha sido duro, exigente, apenas cinco semanas para prepararse, dobles sesiones, dieta personalizada, pérdida de 15 kilos y todo ello mientras trabajaba en el musical Ghost. Una auténtica proeza solo al alcance de gente comprometida, luchadora y entregada como @davidbusta".