La inspiradora reflexión de David Bustamante tras caer derrotado ante Mr Jägger en La Velada del año 2 de Ibai Llanos

En pleno aniversario de sus veinte años en el mundo de la música, David Bustamante atraviesa uno de sus mejores momentos, profesionales y personales. Enamorado de la bailarina Yana Olina, que le apoya en cada nuevo reto, el cantante no quiere ni oír hablar de la zona de confort, de ahí verle estos días embarcado en un nuevo y sorprendente reto, un combate de boxeo. Ayer veinticinco de junio, el cántabro, que lo da todo en cada nueva aventura que emprende, subió al ring y cayó por K.O técnico ante Jagger en La Velada del año 2, el evento deportivo que organizaba el influencer Ibai Llanos en el Pabellón Olímpico de Badalona y que batió el récord mundial de audiencia en la plataforma Twitch.

Destrozado en el combate, el cantante tuvo que abandonar la pelea tras el segundo asalto. Salió ayer del evento con el rostro cansado, la toalla al cuello y cabizbajo se subió a su coche para marcharse. Hoy ha reflexionado con sinceridad sobre su derrota aceptando con resignación el resultado y reconociendo que se creía ganador “Siempre es dura la derrota, lo es y duele” reconoce el intérprete para después explicar que “en las derrotas es donde se aprende” y no duda en dar la enhorabuena a su contrincante, el youtuber Mr Jägger: “Quiero felicitar a mi contrincante y a su equipo por una victoria merecida”

El carismático rostro de la primera edición de Operación Triunfo se estuvo preparando intensamente durante cinco semanas sin descanso para afrontar el combate. Iván Perujo, su preparador físico, definía así de su entrenamiento: “Ha sido duro, exigente, apenas cinco semanas para prepararse, dobles sesiones, dieta personalizada, pérdida de 15 kilos y todo ello mientras trabajaba en el musical The Ghost. Una auténtica proeza solo al alcance de gente comprometida, luchadora y entregada como David Bustamante”

“No fuí capaz de más” asegura tras este nuevo reto que ha emprendido recién cumplidos los cuarenta y aprovecha para dar gracias “a todos los que me dieron aliento, me creían ganador y aún perdiendo me hicieron saber de su orgullo por el hecho de haberlo intentado, a mi equipo, que ha entregado tanto como yo o más y a todos los que me queréis y entendéis mi manera de caminar por la vida. Seguro que como yo, no os aburriréis jamás. El de siempre y para siempre! Vuestro Busta.”

Su combate fue el último de la velada, una esperada pelea en dos asaltos que acabó encumbrando a Jagger como una auténtica bestia del ring, el youtuber dejó sin respiración al cantante que tras encajar duros golpes tuvo que abandonar el ring cansado y casi sin aliento, aseguraba entonces ante los micrófonos allí presentes: “Se notan los años, cuarenta años, poco tiempo de preparación pero he tenido el valor de plantarme ante esta torre”.

