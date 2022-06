Ana Rosa Quintana reaparece con una sonrisa y nueva imagen junto a sus compañeros

Ana Rosa Quintana ha reaparecido esta semana para acudir a una cita muy importante para ella. La presentadora se encuentra alejada de la televisión desde el pasado mes de noviembre, cuando anunció que padecía cáncer de mama, y desde entonces ha estado recibiendo tratamiento y centrándose en su recuperación. Pero este fin de semana se ha celebrado la fiesta de verano de su productora audiovisual, Unicorn Content, y Ana Rosa no se la ha querido perder.

VER GALERÍA

HAZ CLIC PARA VER TODAS LAS FOTOS

La hemos visto muy sonriente, posando feliz al lado de algunos de sus compañeros de El programa de Ana Rosa, como Joaquin Prat, Sonsoles Ónega, Patricia Pardo y Ana Terradillos, además de la periodista María Rey. Además, la popular presentadora ha lucido nueva imagen, con el pelo muy corto y de color rubio. Para la ocasión, Ana Rosa se ha decantado por un mono de color negro con la espalda cruzada, además de unos aros XXL dorados. Llevaba también un maquillaje muy intenso, destacando especialmente los ojos con un ahumado en tonos tierra y delineado negro, toque de blush en las mejillas y un labial muy natural.

- Ana Rosa Quintana cuenta cómo está: 'Me encuentro muy bien, en la recta final de la quimio'

"Llevaba sin ver a mis compañeros un montón de tiempo, con tantas cosas de si COVID, sexta ola... pues no he ido por la tele. Muy emocionante la verdad", ha confesado en declaraciones a Europa Press. Ana Rosa ha dicho que se siente "muy bien". "La verdad es que durante todo el proceso, que es duro, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. Luego pues con todos estos compañeros que han hecho un trabajazo impresionante, y con la tranquilidad de decir el programa va sobre ruedas y yo en casita observando... pero tengo muchas ideas, ¿eh?", ha dicho sin poder contener la risa. "Viene un otoño caliente. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar, que espero que pase lo que yo quiero que pase", ha dicho misteriosa.

VER GALERÍA

En este reencuentro con sus compañeros, ha quedado demostrada que forman una piña y que se han convertido en su mayor apoyo cuando más los ha necesitado. No solo se han mantenido al frente del programa durante su ausencia, sino que fuera de los focos también le han mostrado su cariño mas incondicional. Joaquín Prat se mostró especialmente cariñoso con su amiga, al igual que Ana y Patricia, en las que Ana Rosa se apoyó mientras caminaba.

- Susanna Griso manda unas palabras de ánimo a Ana Rosa Quintana y un 'abrazo balsámico'

Respecto a su nuevo look, ha dicho: "De la necesidad, virtud". "Yo siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino, todavía estoy a mitad de camino... pero esto no estaba calculado", ha comentado con una gra sonrisa.

VER GALERÍA

La última vez que vimos a la periodista en un acto público fue el pasado mes de mayo, cuando acudió a uno de los festejos de la feria de San Isidro en Las Ventas (Madrid). "Estoy estupendamente. Ya empezando la vida otra vez", comentó en ese momento. Al preguntarle por el tratamiento que está siguiendo, y que la llevó a pasar por quirófano de nuevo en abril, Ana Rosa aseguró: "Ya esto creo que lo hemos superado, ya veremos".

- Ana Rosa Quintana, sobre sus ganas de volver a la tele: 'Todavía tengo un tramito que pasar'

La presentadora de El programa de Ana Rosa reconoció que está contando los días que le quedan para poder irse de vacaciones y descansar, y también hizo referencia a la cantidad de muestras de apoyo y de cariño que ha estado recibiendo durante estos últimos meses. "Desbordada y emocionada, muy agradecida", dijo.

El emotivo discurso de Patricia Pardo al recibir la Antena de Plata con dedicatoria a Ana Rosa y mensaje indirecto a Christian Gálvez