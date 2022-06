El mensaje de Ana Rosa Quintana a sus compañeros de programa tras su último encuentro

Rodeada por el cariño de sus compañeros, así reapareció Ana Rosa Quintana después de varios meses alejada de sus compromisos en televisión. Con una sonrisa y una nueva imagen, la presentadora se unió a la fiesta de su productora

Unicorn Content, marcada por el reencuentro con quienes tanto la recuerdan cada día. Después de esta ocasión tan emotiva, Ana Rosa no ha querido dejar pasar la ocasión de decirles cuánto les quiere y agradecerles a todos lo mucho que se han preocupado y ocupado de ella durante este tiempo. "El programa de Ana Rosa en pleno y aún no estamos todos. Gracias por vuestro aliento en estos meses. Qué maravilla reencontrarme con todos en la fiesta" escribió junto a una foto de familia. Confesó la presentadora las ganas que tiene de volver a compartir con ellos el día a día, un deseo que ya ha expresado en varias ocasiones al que sin embargo todavía no ha puesto una fecha fija.

Uno de los colaboradores que se sienta cada jornada en el espacio matinal, Alessandro Lequio, también le ha dedicado

unas palabras aludiendo precisamente a su esperada vuelta a la televisión. "Lo que me gustó es que va a volver con más fuerza y ganas que nunca... Y va a llegar en un momento fundamental para España en el que Ana y solo Ana tiene mucho

que aportar" comienza el mensaje que dejó en sus perfiles. "A nivel personal yo ya necesito que vuelva por la seguridad

y la fuerza que me da... Y sinceramente creo que ella ya tiene ganas" concluyó. Una muestra de la relación tan cercana y especial que les une y a la que Ana Rosa respondió con cariño y un "te lo dije".

El sombrero perdido

Su próximo regreso a la rutina la tiene ilusionada y con muchas ideas que quiere poner en práctica, como dijo en la fiesta. Fue una ocasión en la que colaboradores, presentadores y quienes se "esconden" tras las cámaras se vieron para despedir el curso y compartir anécdotas y bromas. Una de estas curiosidades de la reunión la contó Patricia Pardo en directo en el programa, explicando que Paula Pastor, una de las reporteras, se había encontrado un precioso sombrero que era en realidad de la jefa. "Estábamos todos comentado en redacción lo guapa que estabas el sábado con un sombrero" comentó Patricia con una sonrisa.

Paula explicó lo que había ocurrido entre carcajadas. "Me encontré un sombrero que estaba perdido, que no tenía dueño, y lo cogí por si era de algún compañero y nada. Resulta que al día siguiente me enteré que es de Ana Rosa", dijo. "Por suelte lo tengo a salvo, ya lo tengo en el bolso para devolvérselo. Ana Rosa ya tiene su sombrero de vuelta y yo encantada de haberlo tenido unas horas" aseguró. "Yo pensaba que ya tenía un sombrero para la playa este verano, pero no, la verdad es que está mejor con su dueña, que es Ana Rosa, que nos mande una foto ella cuando lo tenga puesto otra vez" dijo Paula a un Patricia, que prometió movilizar a los compañeros para comprarle un gorro similar para que no le diera pena devolverlo.