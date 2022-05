Susanna Griso confiesa cómo es su verdadera relación con Ana Rosa Quintana

Susanna Griso ha sido una de las presentadoras que más interés ha mostrado en la recuperación de Ana Rosa Quintana. Hace unos días la conductora de Espejo público intercambiaba mensajes con su compañera para ver cómo se encontraba en su lucha contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en otoño. Y recibía un mensaje de lo más optimista en el que la presentadora se mostraba muy animada para alegría de Griso porque además de compañeras mantienen una buena amistad.

'La guerra de los pinganillos'

Ana Rosa Quintana y Susanna Griso son dos de las periodistas más influyentes de nuestro país y las reinas de las mañanas en televisión, pero siempre han sido tildadas de eternas rivales, aunque ellas así no lo sientan. La periodista catalana ha concedido una amplia entrevista a Yo Dona en la que ha hablado largo y tendido de la presión mediática y de esa batalla entre ambas que nunca ha existido. "Se ha querido vender una guerra entre nosotras que da mucho morbo y, en realidad, no existe. En lo profesional nuestros programas son muy distintos. En lo personal, el hecho de que seamos dos mujeres probablemente ha potenciado el relato de la confrontación y se ha jugado mucho con ello", asegura.

"Se nos ha comparado en multitud de ocasiones, pese a que nuestras trayectorias nada tienen que ver, porque yo he hecho toda mi carrera en informativos. Se ha forzado ese enfrentamiento y a nosotras siempre nos ha hecho mucha gracia" continúa y admite que en algún momento sí ha podido haber algún choque entre ambas. "Ana Rosa y yo siempre hemos llevado la competencia profesional con mucha elegancia, aunque eso no quita a que en un momento dado hayamos tenido peleas. Sobre todo con la guerra de los pinganillos por meter antes al mismo protagonista, pero son cosas del directo y parecen mucha más bronca de lo que son en realidad", reconoce.

Tanto Ana Rosa como Susanna Griso están expuestas continuamente a la opinión pública, pero la barcelonesa reconoce que esa presión no le quita el sueño y nunca ha llegado a afectarle. "No me preocupa, es un ejercicio que he aprendido con los años, abstenerme de las redes sociales y endurecerme. Los haters me afectan poco, y las críticas más graves me las hago yo sola. Me da igual lo que digan de mí", dice de un modo cotundente. A su vez, la presentadora hace caso omiso a las críticas en cuanto al físico. "Es muy importante abstraerse de todo ese ruido, porque no puede ser que te condicione", revela al tiempo que asegura que cada vez que regresa de vacaciones comienzan a especular sobre si se ha operado o no. "No me he hecho nada...¿Cuándo?", lamenta sobre la excesiva atención que suscita en los medios de comunicación.

