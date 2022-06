La divertida anécdota del sombrero que Ana Rosa Quintana perdió en la fiesta del verano

La fiesta del verano de la productora de Ana Rosa Quintana estuvo repleta de divertidas anécdotas. Una de ellas tuvo como protagonista a la propia periodista, tal y como ha contado esta misma mañana su compañera Patricia Pardo. La gallega ha conectado con la reportera Paula Pastor y no ha dudado en compartir con todos los espectadores la historia más comentada entre los redactores del programa. "Estábamos todos comentado en redacción lo guapa que estabas el sábado con un sombrero", ha comenzado diciendo Patricia Pardo con cierta ironía. Y Paula Pastor, sin parar de sonreir, ha terminado de relatar qué ocurrió exactamente con dicho complemento.

"Me encontré un sombrero que estaba perdido, que no tenía dueño, y lo cogí por si era de algún compañero y nada. Resulta que al día siguiente me enteré que es de Ana Rosa", ha dicho. "Por suelte lo tengo a salvo, ya lo tengo en el bolso para devolvérselo. Ana Rosa ya tiene su sombrero de vuelta y yo encantada de haberlo tenido unas horas", ha añadido.

Según ha explicado, cuando se encontró el sombrero pensó que tenía que ser de alguien "con mucho estilo" porque es "precioso y chulísmo", pero nunca imaginó que fuera de su jefa. "Yo pensaba que ya tenía un sombrero para la playa este verano, pero no, la verdad es que está mejor con su dueña, que es Ana Rosa, que nos mande una foto ella cuando lo tenga puesto otra vez", ha finalizado.

Patricia Pardo ha tomado de nuevo la palabra y ha confesado que "la fiesta del sábado dio para mucho" y ha señalado que Paula Pastor estaba muy contenta con el sombrero que se había encontrado, incluso se hizo fotos con él, hasta que "se acabó la gracia" al descubrir que era de Ana Rosa. Pero lo más gracioso ha sido escuchar a la colaboradora Cruz Morcillo desvelar que ella se encontró las gafas de la periodista. "¿Pero qué pasa, que Ana Rosa se fue dejando todo por la fiesta?", ha exclamado Patricia Pardo entre risas. "No, es que estuvo hablando con todos nosotros y fue por eso", ha aclarado Cruz Morcillo.

Ana Rosa Quintana reapareció con una sonrisa y nueva imagen junto a sus compañeros. Ana Terradillos ha asegurado que la presentadora fue la primera que llegó y casi la última en irse. Además, el programa ha emitido un extracto del pequeño discurso que pronunció y que provocó los aplausos de todos. "Ya estoy aquí", exclamó con seguridad. Como colofón final, Patricia Pardo ha mostrado a los espectadores el sombrero que Ana Rosa perdió en la fiesta y que tiene a buen recaudo para devolvérselo en cuanto la vea.

