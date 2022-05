Ana Rosa Quintana, sobre sus ganas de volver a la tele: 'Todavía tengo un tramito que pasar'

Sin duda ha sido uno de los reencuentros, aunque telefónico, más tiernos. Ana Rosa Quintana ha participado, a través de una breve conversación, en la última aventura emprendida por Joaquín Prat que se acaba de emitir en televisión. El presentador de las mañanas de Telecinco se embarcó en un viaje por las Azores junto a Jesús Calleja en el que se sinceró acerca de cuál es la relación que le une a ?su jefa?. Comentó así que la considera como ?su hermana mayor?. ?Es la madrina de mi hijo y hemos cultivado una relación muy especial y estrecha? aseguró. Fue entonces cuando cogió el teléfono para interesarse por su estado de salud (recordemos que esta entrega de Planeta Calleja fue grabada hace unas semanas, en el mes de marzo, antes de que la presentadora fuera intervenida en abril del cáncer de mama que padece).

?Estoy fenomenal y me has pillado terminando mi clase de gimnasia? respondió Ana Rosa. Calleja bromeó con su compañera diciéndole que tenía que volver a trabajar y ella aseguró que le encantaría. ?Ganas me dan todos los días, pero todavía tengo un tramito que pasar?. Muy positiva, explicó que espera sacar solo cosas buenas de esta situación que ha tenido que afrontar. ?Soy bastante optimista y no creo que esto me cambie la vida. Igual me hago mejor persona, pero no lo sé porque eso decimos todos cada año y luego no es así? apuntó.

La periodista anunció el pasado noviembre que padecía ?un carcinoma sin metástasis en una mama?, por lo que se retiraba temporalmente de la televisión. Ha recibido en estos meses un tratamiento de quimioterapia y ha sido intervenida quirúrgicamente, proceso en el que siempre ha mantenido el buen ánimo y el optimismo. Concentrada en su salud y recuperación, su rutina gira en torno a la vida saludable, la tranquilidad, el ejercicio y la familia. Sus seres queridos son su gran pilar junto a los compañeros de su programa que la recuerdan cada día. A lo largo de estos meses, la comunicadora ha compartido algunos mensajes en los que ha informado de su evolución. Quiso además compartir su pesar por la muerte del periodista Jesús Mariñas, que falleció el 10 de mayo a los 79 años.

Esta se la segunda vez que Ana Rosa Quintana afronta esta dolencia. En julio de 2010 los médicos le detectaron un tumo de grado uno en una mama. Entonces se sometió a una operación y tratamiento de radioterapia, pero no necesitó cogerse la baja laboral y decidió llevar la enfermedad con total discreción. Habló de ello casi una década después, en el año 2018.