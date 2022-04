El dulce gesto de Patricia Pardo y el equipo del programa con Ana Rosa Quintana antes de su próxima operación

Ana Rosa Quintana tiene estos días una cita muy importante. Su equipo de El programa de AR lo sabe y, con Patricia Pardo a la cabeza, todos sus compañeros han querido tener un precioso detalle con su jefa. Aprovechando la festividad del Lunes de Pascua, que se celebra este lunes en provincias como Cataluña, el espacio ha querido mostrar una imagen de la típica mona de Pascua, una tradición muy arraigada en esta zona, pero en este caso la pieza de chocolate venía con una sorpresa muy especial a modo de mensaje. "Ana Rosa todo saldrá bien. Firmado: Tu familia AR", se podía leer sobre el dulce personalizado que, además, estaba decorado con los personajes de la serie de dibujos animados El asombroso mundo de Gumball. La veterana periodista se someterá está semana a una operación como parte del tratamiento para recuperarse del cáncer de mama que padece y que la mantiene alejada de la pequeña pantalla desde el pasado dos de noviembre. No hay día en el que no se acuerden de ella y no le envien todo su cariño.

Una de las reporteras del programa, Mayka Navarro, se encontraba en una de las pastelerías más importantes de Barcelona y tras hablar con el repostero sobre la cantidad de monas que habian vendido este año, Mayka ha anunciado una sorpresa para su jefa: una mona personalizada. De fondo se ha podido escuchar la emocionada voz de la novia de Cristian Gálvez diciendo: "¡Qué riquiños!" Que además ha añadido: "Precioso el detalle. Ana Rosa, si nos está viendo, estará agradecida y emocionada porque esta semana más que nunca estamos con ella. Como siempre, la queremos y la echamos de menos", eran las palabras que le dirigía a su jefa Patricia Pardo, la sustituta en plató de la periodista mientras está de baja recuperándose del carcinoma de mama que padece.

Ana Rosa, de 66 años, ha cogido fuerzas para encarar la importante cita médica que tendrá estos días pasando la Semana Santa en su casa de Sotogrande, en Cádiz, junto a los suyos. Lleva cinco meses alejada de la televisión y centrada en su salud, ahora su rutina gira en torno a una vida saludable, en una dieta muy ciudada, en la tranquilidad, en seguir a rajatabla los consejos médicos y en su familia, quienes se han convertido en su pilar fundamental junto con algunos de sus compañeros de profesión que forman parte de su entorno más íntimo y que no dejan demostrarle su cariño y de enviarle toda su energia como Joaquín Prat, Alessandro Lequio o Patricia Pardo, entre otros.

"Comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros y de las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos", era como describía Ana Rosa Quintana su día a día en una de sus últimas publicaciones que ha compartido con sus seguidores. También se ha convertido en algo muy importante para ella el yoga ya que, mediante su práctica, le ha ayudado a aliviar los síntomas relacionados con su enfermedad. "Carmen, gracias por enseñarme a amar el yoga y por el acompañamiento estos meses. Que nadie piense que esto es solo respirar y meditar, es ejercicio físico intenso, bueno para el alma y para el cuerpo", ese era el cariñoso mensaje que la presentadora le dedicaba a su instructora de esta disciplina deportiva en agradecimiento.

