La prueba de que Christian Gálvez es uno más en la familia de Patricia Pardo

Patricia Pardo celebra un día muy especial, el cumpleaños de su hermana pequeña, Tamara. "La coincidencia del jersey no es a propósito, es que hoy llevamos 37 años siendo cómplices. Te quiero, Tamariña. ¡Feliz cumpleaños, chiquitita!", señala junto a una foto en la que aparecen con el mismo jersey azul marino de pico con rayas blancas, una gran sonrisa y una tarta de cumpleaños con velas.

Tamara Pardo ha celebrado sus 37 años rodeada del cariño de sus seres queridos en su tierra natal, Oleiros, en La Coruña, y ha recibido un sinfín de felicitaciones, entre ellas la de Christian Galvez, que parece haber congeniado a la perfección con la familia de su chica. "Felicidades Tamara", le dedica el presentador junto a un emoji mandándole un beso.

La pareja ha regresado de su escapada secreta a Venecia, donde disfrutaron de unos días muy románticos, tal y como publicó ¡HOLA! en exclusiva. Un viaje que realizaron días después de que la pareja viajase a Galicia, donde estuvieron junto a la familia de ella disfrutando del buen momento que viven. Allí, la presentadora de El programa de Ana Rosa no solo tuvo la oportunidad de enseñarle a su novio sus orígenes, sino también aprovechó para presentárselo a toda su familia: tanto a sus padres como a su hermana, su cuñado Manel, y sus sobrinos, Manuel y Marina.

La pareja vive en un estado de felicidad absoluta que desde que comenzasen su relación. Un romance que situó en el punto de mira a Christian Gálvez por su reciente separación de Almudena Cid y el comienzo de un nuevo romance con su compañera de Mediaset. El presentador madrileño sorprendió a todos con una declaración de amor dirigida a la periodista, en la que por primera vez se expresaba de forma clara y sincera sobre sus sentimientos. "Esta semana he aprendido algo", señalaba, cuya relación con la comunicadora salía a la luz siete días antes "He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen", continuaba. "Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan", añadía en el programa radiofónico que presente en Cadena 100. "Así que lo que he decidido ha sido caminar con libertad, disfrutando cada 'pasiño', que es como se hace 'o camiño', expresaba con claros guiños a la lengua gallega y natal de su nueva pareja. "Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero", señalaba.

"Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes feliz e ilusionada, que si son rosas florecerán. Se llama Patricia", continuó. "Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta... Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío". Unas sinceras y románticas palabras con las que apostaba por su relación y un futuro en común juntos.

