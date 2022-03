Patricia Pardo ya hizo una curiosa confesión sobre Christian Gálvez hace un año

Patricia Pardo y Christián Gálvez se han convertido en la nueva pareja sorpresa de la televisión. La presentadora de El programa de Ana Rosa Quintana y el comunicador de Alta tensión han hecho público su noviazgo en las últimas horas creando una expectación máxima. Mientras ella confesaba en directo que "estaba feliz y muy ilusionada" con su nueva relación, el presentador confirmaba así la noticia de que están juntos. "Pasito a pasito hacemos camino", escribió refiriéndose al dicho gallego que la periodista tiene escrito en su perfil de redes sociales. "Son rosas, florecerán", continuaba haciendo referencia a las declaraciones de la periodista sobre una frase que también es del agrado de Christian Gálvez.

Echando la vista atrás recordamos un momento lleno de complicidad protagonizado por Patricia y Christian hace ya un año, que vino a demostrar que ya entonces se llevaban estupendamente. A punto de dar la bienvenida a 2021, Patricia Pardo conectó en directo en El programa de Ana Rosa con Christian Gálvez y Sandra Barneda el 31 de diciembre de 2020, justo el año en que ambos iban a ponerse al frente de las Campanadas. Fue entonces cuando la presentadora que sustituye a la reina de las mañanas le dedicó unas bonitas palabras a su compañero."Es encantador. Es un pedazo de profesional y compañero", fue el halago que le dedicó a Christian. Y a continuación se atrevió a revelar una divertida anédota que habían compartido juntos. "Yo voy a hacer una confesión, Christian. Yo he hecho planchas en el suelo con este señor en sastrería”, contó la presentadora, que aclaraba a los espectadores que se refería al ejercicio físico y no a la tarea del hogar, mientras Gálvez no podía parar de reír ante el apunte de Pardo y señalaba: "Por muchas más planchas este 2021, en sastrería o en cualquier pasillo de Mediaset”.

Ya entonces quedó de manifiesto la buena sintonía que existía entre ambos y que con el tiempo ha dado paso a una bonita relación. Los dos comunicadores dieron por concluidos recientemente sus respectivos matrimonios. Patricia se divorció el pasado verano de su marido, el policía Fran Márquez, con quien llevaba casada desde 2014 y tiene dos hijas, y ¡HOLA! anunciaba a finales del pasado año la ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid después de quince años juntos. La pareja se muestra ilusionada ante lo que está por venir. La vida les sonríe no solo en el terreo sentimental sino también en el profesional. Patricia Pardo está viviendo un magnífico momento profesional al frente de El programa de Ana Rosa, donde sigue informando de la actualidad y registrando excelentes datos de audiencia, durante la convalecencia de la veterana presentadora, que está sometiéndose a un tratamiento contra el cáncer, mientras que Christian Gávez está al frente de Alta tensión, en Cuatro, tras la emisión de La belleza que nos une, un programa cultural con el que ha recorrido algunos de los parajes más bellos de España en busca de Patrimonios de la Humanidad.

Ambos dejan atrás dolorosas rupturas. La compañera de Ana Terradillos y su marido comenzaron a replantearse su futuro en común durante la pandemia. El gran cariño seguía entre ellos, pero sus sentimientos habían cambiado. Por ello, acordaron, de una forma consensuada y meditada, emprender caminos separados. Lo hicieron en términos amistosos, porque los dos siempre han tenido claro que lo más importante en sus vidas siempre serán sus hijas, Aurora y Sofía, de cinco y tres años, respectivamente. Por su parte, Christian Gávez y Almudena Cid pusieron fin a su relación el pasado mes de noviembre, de mutuo acuerdo y sin que existan terceras personas. Una noticia totalmente sorprendente e inesperada, puesto que formaban una pareja modélica y feliz, cuyo amor surgió hace quince años en el plató de Pasapalabra y este flechazo culminó en boda. La ruptura fue amistosa y se produjo simplemente debido a un desgaste de la relación.

