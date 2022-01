Ya hay fecha para el regreso televisivo de Christian Gálvez tras su separación de Almudena Cid

Christian Gálvez se ha convertido en noticia esta semana por su inesperada separación de Almudena Cid. Tras 15 años juntos, 11 de ellos de casados, el presentador y la actriz han comenzado una nueva etapa, repleta de nuevos proyectos profesionales. La exgimnasta olímpica triunfa en el teatro y el comunicador compagina Alta tensión, en Cuatro, con la investigación sobre Leonardo da Vinci, trabajo que le obliga a vivir entre Madrid y La Toscana. Además, el popular presentador está de enhorabuena. El 26 de diciembre, a partir de las 00:00 horas, se estrena La belleza nos une, en la segunda cadena de Mediaset, un programa cultural con el que recorrerá la geografía española en busca de Patrimonios de la Humanidad. Gálvez viajará desde Santiago de Compostela a Granada, visitando lugares mágicos como el cabo de Finisterre o La Alhambra.

El presentador, de 41 años, se siente muy orgulloso de este trabajo. "Solo puedo decir que es uno de lo grandes proyectos de mi vida y me hace muy muy feliz", dijo a principios de 2021. "Tengo un equipazo a mi lado que cree en esta aventura y espero que pronto podáis disfrutarla", añadió. El deseo de Gálvez se ha hecho realidad y este domingo los espectadores podrán acompañarle en este recorrido por dos de las ciudades más fabulosas de España.

Según pudo ¡HOLA!, Christian Gálvez y Almudena Cid pusieron fin a su relación el pasado mes de noviembre, de mutuo acuerdo y sin que existan terceras personas. La ruptura se debe simplemente a un desgaste de la relación, a problemas de convivencia, y confían en seguir siendo amigos.

A principios de año, el presentador y la actriz protagonizaban un espectacular reportaje en ¡HOLA! que no hacía presagir el fin de su historia de amor. "Cada vez me siento mejor junto a Chris. Lo admiro como el primer día y me gusta mucho cómo está cambiando personalmente. Ha logrado un mayor autoconocimiento y eso hace que la pareja vaya también mucho mejor”, confesaba Almudena. Christian, por su parte, aseguró que lo suyo fue un auténtico flechazo. "Yo estaba empezando en Pasapalabra, vino como invitada, sonrió un poquito y dije: 'Esa chica es mía'. No era mía, pero estuve a pico y pala hasta conseguir conquistarla".

La boda se celebró el 7 de agosto de 2010 y durante su matrimonio hicieron frente a duros golpes. En 2012, cuando Almudena cosechaba grande éxitos como gimnasta y Christian se convertía en el presentador de moda con Pasapalabra, un problema de salud les hizo vivir un momento muy complicado. El comunicador tuvo que pasar por el quirófano para solventar un problema en su columna vertebral. "Me dijeron que la operación podía salir bien o mal, que podía salir en una silla de ruedas", recordó Christian en el plató de Un tiempo nuevo. "Fue una época de mi vida en la que lo pasé muy mal, era tal el dolor que tenía que no me podía mover, así que yo me quería operar", añadió. Tras la operación, tuvo que enfrentarse a una dolorosa rehabilitación para "aprender a correr y a nadar de nuevo", ya que perdió "la movilidad de una pierna". A pesar de todo, tuvo suerte, ya que tenía a su lado a Almudena. "Fue mi bastón sentimenal", reconoció. "Éramos la pareja del momento. Ella era la mujer más flexible de este país y yo un tío que casi tenía una pierna de palo… ahora me rio pero fue muy duro", afirmó.

