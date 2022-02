De un flechazo televisado a una redada policial, así han sido los matrimonios de Christian Gálvez y Patricia Pardo

Los caminos de Christian Gálvez y Patricia Pardo podrían haberse unido para convertirse en la pareja sorpresa de este invierno. Por el momento ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, pero de lo que sí han hablado abiertamente en ocasiones anteriores es del cariño que se tienen y la admiración que ambos se profesan. A finales de 2020 la periodista gallega decía que el presentador mostoleño, encargado entonces de retransmitir las campanadas, “es encantador, un pedazo de profesional y compañero”. En ese momento confesó también entre risas una anécdota: "Yo he hecho planchas en el suelo con este señor en sastrería”.Además de trabajar en la misma cadena, Mediaset, los dos son aficionados al deporte y sus vidas privadas también guardan ciertas similitudes como sus recientes separaciones. Recordamos a continuación cómo fueron sus anteriores relaciones.

Christian Gálvez y Almudena Cid, la historia de un flechazo

El pasado mes de diciembre la revista ¡HOLA! anunciaba en exclusiva la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid después de once años casados. La historia de amor del presentador y la exgimnasta, la única que ha disputado cuatro finales olímpicas, comenzó como un flechazo al acudir la deportista en 2007 como invitada de Pasapalabra, programa del que él estaba al frente. La conexión fue instantánea, su primera cita tuvo lugar pocos días después en una bolera y después de esa velada no dejaron de encadenar encuentros hasta que dos años más tarde se comprometieron ante un romántico telón de fondo, la Torre Eiffel de París. El 7 de agosto de 2010 pasaron por el altar en una boda civil celebrada en la finca Los Ángeles de la localidad madrileña de Torrelodones y pusieron rumbo a Egipto para su primer viaje como marido y mujer.

Christian y Almudena, que convivían en un chalet a las afueras de Madrid, formaban un tándem perfecto queriéndose, admirándose y animándose en cada uno de sus retos. Para la deportista vasca, su marido fue un gran aliado cuando se retiró de la competición y se volcó en formarse como actriz. Actualmente ejerce como intérprete en la obra Una historia de amor, que se hace en los Teatros del Canal con con Félix Gómez, Loreto Mauleón, Aura Garrido y Silma López completando el reparto. Por su parte, ella siempre le ha apoyado en sus proyectos literarios sobre Leonardo Da Vinci y también en el parón profesional que supuso la cancelación de Pasapalabra. Desde verano está al frente del concurso Alta tensión y presenta un espacio radiofónico los fines de semana en Cadena 100.

Tras poner fin a su matrimonio, en el que no tuvieron hijos, Almudena reconocía en ¡HOLA! sentirse bien, serena y en paz porque ha elegido cuidarse a sí misma. Aunque sin querer ahondar en las causas que han propiciado su ruptura, sí explicaba que "he aprendido que, en el amor, no solo se trata de dar, sino que también tienes que recibir". Por su parte, el autor de Hannah y Matar a Leonardo da Vinci reconocía sentirse "agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento" y confía en que "poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender".

Patricia Pardo y Francisco Márquez, una familia de cuatro

La vida sentimental de Patricia Pardo ha sido mucho más discreta que la de Christian ya que su popularidad es más reciente que la del presentador y el trabajo del que era su marido se desarrolla al margen del foco mediático. La sustituta de Ana Rosa Quintana se separó en junio del policía Francisco Márquez, con el que llevaba casada siete años, y ya han firmado los papeles del divorcio. Tomaron la decisión de emprender diferentes caminos de manera consensuada y meditada tras darse cuenta de que sus sentimientos habían cambiado. Sin embargo, estarán para siempre unidos ya que son padres de las pequeñas Aurora y Sofía, cuyo bienestar es la prioridad de ambos.

La historia de amor de la periodista bien podría servir como guión de una película ya que conoció a su exmarido en una redada que se realizó en un local del barrio madrileño de Chueca en el que ella estaba tomando algo con unas amigas. Dos semanas después Francisco, que tiene familia alemana, la llamó y a raíz de entonces comenzó su relación. Fue ella quien tomó la iniciativa al pedirle matrimonio al agente, con el que se casó en 2014 en la iglesia del Carmen, Cádiz, ante familiares y amigos entre los que se encontraban Ana Rosa y Máximo Huerta.

