Recordamos la romántica boda de Christian Gálvez y Almudena Cid celebrada en agosto de 2010

El pasado martes, la revista ¡HOLA! anunciaba la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid, una noticia completamente inesperada. A la pareja, que llevaba quince años de relación y once de casados, se les veía eternamente enamorados y nada hacía sospechar esta ruptura. El 7 de agosto de 2020, coincidiendo con su décimo aniversario de boda, la exgimnasta dedicada estas emotivas palabras al presentador: "Una década, compañero de viaje. Mi admiración hacia a ti sigue creciendo y, paralelamente, el amor que siento por ti (...) En estos diez años, te he visto cortar por lo sano con todo aquello que no encajaba en tu mente de excell y, también, adaptarte y moldearte, sobre todo a mí, la reina de la improvisación. Quizás se trate solo de eso, de jugar, o de comprender en los próximos años lo bien que nos hace tenernos el uno al otro. Te quiero @galvezchristian". El amor entre la pareja parecía infinito y no se prevía este final para un bonito cuento de hadas que había empezado en Torrelodones el 7 de agosto de 2010. Allí, en la finca Los Ángeles, la pareja se daba el sí, quiero ante numerosos rostros de la televisión como Paz Padilla, Emma García o Máximo Huertas. Dale al play y recuerda con nosotros la idílica boda de Christian Gálvez y Almudena Cid.

