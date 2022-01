Almudena Cid reflexiona sobre el amor tras su separación de Christian Gálvez

Almudena Cid y Christian Gálvez han decidido separarse tras 15 años juntos, 11 de ellos de casados. Según ha podido saber ¡HOLA!, la actriz y el presentador pusieron fin a su matrimonio el pasado mes de noviembre, de mutuo acuerdo y sin terceras personas. La ruptura se debe simplemente a un desgaste de la relación, a problemas de convivencia, y confían en seguir siendo amigos. La exgimnasta olímpica y el popular comunicador atraviesan una etapa complicada a nivel personal y ambos se han refugiado en el trabajo para capear el temporal. Almudena triunfa en el teatro y Christian compagina varios programas en Cuatro (Alta tensión y La belleza nos une) con la investigación sobre Leonardo da Vinci, trabajo que le obliga a vivir entre Madrid y La Toscana.

La expareja afronta su nueva situación sentimental con total naturalidad. "Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento", dijo el presentador días después de conocerse su separación. "Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender", añadió.

Almudena, por su parte, ha reflexionado sobre el amor en una entrevista concecidida a El Mundo con motivo de su obra de teatro, Una historia de amor. Aunque no ha hablado directamente de su separación, sí ha compartido sus sentimientos al hilo del título de la función. "El amor es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar", ha dicho. Para la actriz "esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente".

Almudena ha contado que el tema principal de la obra es la segunda oportunidad. "Ésta no llega en el momento adecuado, pero llega", ha asegurado. Y, aunque siempre ha querido preservar su intimidad, reconoce que ha aprendido a vivir con la exposición mediática. "Los flashes de los 'photocall', igual que las cuestiones referentes a tu vida personal, son algo ajeno. Son momentos, instantes. Lo importante es tu día a día, donde pueden pasar mil cosas", ha declarado en la citada publicación.

A principios de año, Almudena Cid y Christian Gálvez protagonizaban un espectacular reportaje en ¡HOLA! y sus declaraciones no hacían presagiar el final de su historia de amor. "Cada vez me siento mejor junto a Chris. Lo admiro como el primer día y me gusta mucho cómo está cambiando personalmente. Ha logrado un mayor autoconocimiento y eso hace que la pareja vaya también mucho mejor”, confesaba la actriz. El presentador, por su parte, aseguró que lo suyo fue un auténtico flechazo. "Yo estaba empezando en Pasapalabra, vino como invitada, sonrió un poquito y dije: 'Esa chica es mía'. No era mía, pero estuve a pico y pala hasta conseguir conquistarla".

