Candela Serrat y Daniel Muriel hablan sobre el complicado momento que está pasando Almudena Cid

Almudena Cid no atraviesa su mejor momento desde su separación de Christian Gálvez. La exgimnasta y actriz se ha refugiado en su familia y amigos tras conocerse la relación de su todavía marido con la periodista Patricia Pardo. No están siendo días fáciles para la protagonista de Una historia de amor al haberse convertido en el foco mediático. Sus amigos Candela Serrat y Daniel Muriel, con quienes hace unos días la veíamos desahogándose en un bar cercano a su domicilio, han hablado con Europa Press sobre el complicado momento que atraviesan tanto Almudena como Christian, ya que ambos son amigos de la expareja. "Hay mucha diferencia de lo que se ve por fuera y lo que se siente por dentro, para ninguno de los dos es fácil, cada uno tiene sus tiempos, no puedes esperar que una persona vaya a la misma velocidad que otra. Cada uno se tomará el tiempo que necesite para arrancar con más fuerza hacia adelante", apuntan.

Ambos aseguran que sus amigos están en tiempos diferentes en la ruptura: "Es verdad que cómo él ya está con alguien, lo ha superado antes, pero él sufre la misma ruptura que Almudena. Él se puede apoyar en alguien más rápidamente y Almu nos tiene a nosotros para eso". A pesar de todo solo tienes bonitas palabras para ambos: "Tanto Almudena como Christian son dos seres humanos excepcionales lo único que cuando se acaba el amor es duro, cada uno lleva sus tiempos y ya está, los dos estarán bien seguro en muy poco tiempo", confían.

En cuanto a cómo lo están llevando ellos como amigos, confiesan: "Como siempre, a un amigo le pasan cosas en la vida y lo único que puede hacer un es sentarse, escuchar, quererlos mucho, apoyarlos y que sigan adelante, como tú dices, gracias a dios Almudena ahora tiene una función maravillosa de teatro en la que cada noche puede vivir lo que lleva tiempo luchando, cambiar de una profesión súper competitiva en la que ella era la mejor a la mejor cura de humildad empezando de cero. Está en un momento muy valiente". Candela Serrat estuvo en su función y solo puede tener palabras de elogio hacia su amiga y actriz: "Realmente la función es muy bonita y lo hace muy bien, ella hace un trabajo muy duro, está contando una historia de amor cuando ella está atravesando la suya, es para decir: bravo".

En una de sus escasas apariciones en público Candela Serrat y Daniel Muriel disfrutaron del desfile de uno de sus modistos de cabecera, Félix Ramiro . "Es amigo, él nos apoyo en nuestro día más importante. Yo me vestí de novio gracias a Féliz, me hizo un traje blanco maravilloso". Un año después de su boda, que se celebró el 8 de junio de 2019 en Menorca, la pareja dio la bienvenida a su hija, Mérida. Los actores que se conocieron en 2016 durante el rodaje de Seis hermanas reconocen que están muy volcados con ella pero que de vez en cuando realizan alguna escapada cuando la ocasión lo requiere. "Nuestra hija tene un año y medio, es suficientemente mayor como para darle las llaves de casa, entre y salga", bromea Candela.A lo que añade el feliz papá que como es lógico solo tiene bonitas palabras hacia su niña: "Tenemos mucha suerte porque es súper buena, duerme muy bien, come muy bien".

