Almudena Cid habla sobre los motivos de su separación con Christian Gálvez y el dolor que ha sufrido

Una historia de amor es el título de la obra con la que Almudena Cid, de 41 años, vuelve al teatro, a partir del día 26 estará en el Infanta Isabel de Madrid, y, por ironías de la vida, llega poco después de que ella y Christian Gálvez pusieran fin a la suya, tras 15 años juntos. Parecían una pareja modélica y feliz y la noticia de su separación, de la que ¡HOLA! dio la exclusiva, sorprendía a propios y a extraños el pasado mes de diciembre. Ahora, la exgimnasta se sincera y habla, por primera vez, sobre los motivos de la ruptura de su matrimonio, su dolor y porqué el presentador de Alta tensión y ella decidieron emprender caminos por separado. Fue precisamente, su trabajo como actriz el que le hizo darse cuenta de su propia realidad.

Una historia de amor bajaba el telón el pasado 18 de diciembre en los madrileños Teatros del Canal, justo un día antes de que se hiciera pública la noticia de que su matrimonio con el autor de Matar a Leonardo Da Vinci había llegado a su fin después de 11 años. Este tiempo de descanso profesional ha confesado entre lágrimas que lo ha dedicado a "estar conmigo" puesto que durante las representaciones que hizo en diciembre sentía que estaba haciendo un esfuerzo para el que no estaba preparada, pero ha reconocido con orgullo que se dio cuenta de que sí podía, ha explicado en una entrevista con el diario El País.

La ruptura es muy reciente y a Almudena aún le duele y se quiebra al hablar sobre ello. Su trabajo y, en especial, un pasaje que aparece en la obra hizo que algo cambiara en su interior a través de una frase que dice: "Se acabó el amor". La comentarista deportiva puso mucha atención en "la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta". Sobre el apoyo del público ha relatado que pensaba que ese aplauso "no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no… que quería irme a la cama". En este momento ha afirmado sentirse mejor y recuerda ese duro paso por los teatros del Canal como "un acto que entenderé y recogeré más adelante", ya que su interpretación del personaje le hizo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en su propia vida.

La actriz ha reconocido que "he tenido un mal concepto del amor". Y ha hecho una comparación sobre este sentimiento y su carrera deportiva. "Creía que con el esfuerzo de dar y dar, como en el deporte: "Aguanta, aguanta, tira, tira", llegabas al resultado". Un tiempo que no ha sido fácil para ella y en el que ha llegado a la conclusión de que las cosas no son así "y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", ha recalcado, dejando claro que en este momento de su vida se ha dado cuenta de que necesita dedicarse un tiempo a ella misma.

Con más fuerza y resurgiendo de las cenizas con el ave fénix se muestra ahora "ilusionada" por su vuelta a las tablas y la gira que comenzará a partir de abril. En este momento afronta las funciones desde otra perspectiva, la del agradecimiento a todos los compañeros que "me han sostenido". Almudena siente que ha renacido y quiere vayan al teatro a verla sus familiares y amigos que "han estado ahí cuando no era yo y poderles ofrecer este trabajo artístico". De las situaciones complicadas de la vida siempre se saca algo positivo y la exdeportista ha confesado que "a veces pienso que he encontrado mucha belleza en el dolor". Y ha continuado explicando cómo hasta en los peores momentos "han aparecido circunstancias y personas que no imaginé, y estando sumida en esa pena entiendes que eso también puede ocurrir porque es lo que te está pasando".

