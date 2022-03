El 'refugio' de Almudena Cid tras su separación de Christian Gálvez

Loading the player...

Almudena Cid está comenzando una nueva etapa en su vida. A finales de 2021, la exgimnasta y el presentador Christian Gálvez decidían poner fin a sus quince años de amor -once de ellos de matrimonio-, y ahora la actriz afronta una fase diferente en la que cuenta con apoyos muy importantes. "A mí se me han aparecido personas que estaban y, de repente, me han salvado", confesaba recientemente a ¡HOLA!. Pero ¿quiénes son estos pilares para Almudena Cid? Ella misma ha escrito un mensaje dando las gracias a quienes considera su "refugio". "No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

