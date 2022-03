Christian Gálvez se defiende de las críticas tras su declaración de amor a Patricia Pardo El presentador no tiene inconveniente en mostrar públicamente sus sentimientos y tiene claro que va a luchar por su amor

El noviazgo entre Christian Galvez y Patricia Pardo sigue dando mucho que hablar. El presentador de Alta Tensión le dedicó unas románticas palabras a su novia en el prograna de radio en el que trabaja, dando a entender que su romance avanza viento en popa a toda vela y que no tiene inconveniente en mostrar públicamente sus sentimientos. La pareja ha decidido no esconderse y el que fuera presentador de Pasapalabra tiene claro que va a luchar por su amor cueste lo que cueste.

Gálvez asegura que la declaración de amor que le dedicó a la conductora de El Programa de Ana Rosa la hizo porque ese era su deseo y piensa que no tiene por qué dar explicaciones a nadie: "¿Tener? No, nunca tengo que hacer nada, hago lo que quiero", respondió de un modo tajante a un reportero de Europa Press sin importarle las críticas. El presentador de Mediaset no está dispuesto a que nada le frene, como ya dijo en su programa de radio, ya que considera que la vida son cuatro días y quiere mostrarse como es él mismo. "Sí, y por el tercero voy", hizo referencia a estas palabras acerca de que la vida es muy corta como para obviar "un buenos días, un gracias o un te quiero".

Estas fueron las románticas palabras que le dedicó a su novia Patricia Pardo en su programa de radio de la cadena 100. "Hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro dijo este lunes feliz e ilusionada que sin son rosas florecerán. Se llama Patricia, y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas, que pienso regarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero", le dedicó. "Y si mañana se marchitan, juntos nos recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros, y plantaremos y cuidaremos tantas flores como haga falta. Porque tú, Paty, tú, alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, todo se reduce a la última persona en la que piensas en la noche. Ahí es donde está tu corazón. Así que ya sabes dónde está el mío”, concluyó su bonito testimonio, en el que dio muestras de lo enamorado que está de Patricia Pardo.

Entretanto son muchos los que aluden que su exmujer Almudena Cid no está pasando por un buen momento tras conocerse la relación del presentador con Patricia Pardo apenas dos meses después de su ruptura matrimonial después de mas de diez años casados. Desde el entorno de la exgimnasta entienden ahora el por qué del inesperado y repentino fin de la relación -al parecer habían decidido darse un tiempo, cuando él de buenas a primeras dijo: 'Lo dejamos'-. La deportista y actriz no entiende cómo después de tantos años juntos se haya tenido que enterar por los medios del noviazgo de su todavía marido. Después de manifestar en un primer momento su opinión, Almudena Cid ahora prefiere guardar silencio sobre su situación y se ha refugiado en su familia y en la obra teatral que protagoniza, Una historia de amor, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

