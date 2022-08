Paula Echevarría se emociona con la felicitación de David Bustamante a Daniella

Paula Echevarría y David Bustamante tienen por delante un gran día de celebración. Su hija Daniella cumple 14 años este miércoles y el cantante ha sido el primero en felicitar a la adolescente públicamente. "¡Felicidades al amor de mi vida! Te adoro, hija mía! 14 años. Verte crecer es lo más increíble que me me ha pasado. Te amo, Daniella", ha escrito junto a una foto que demuestra la maravillosa relación que existe entre ellos y su gran parecido físico. Paula, al ver la imagen, se ha emocionado y ha llenado el perfil de Bustamante de corazon

La actriz y el cantante siempre estarán unidos por su hija, que vino al mundo el 17 de agosto de 2006 en Madrid. "Es la niña más bonita del mundo", dijo Bustamante sobre la pequeña, que pesó al nacer 3,3 kilos y midió 50 centímetros. "Daniella y yo tenemos que presentarnos y conocernos (risas). Esto necesita un proceso de adaptación de mí hacia ella y de ella hacia mí. No creo que me coja la baja maternal entera, pero me gustaría estar al menos un par de meses con ella", añadió, por su parte, la asturiana.

Daniella vino al mundo a través de un parto "naturalísimo y muy fácil", según contó Paula en la revista ¡HOLA!. El cantante confesó que estuvo al lado de su mujer en todo momento. "Yo, que lo viví, debo decir que fue un parto maravilloso, nada traumático: sin un grito, sin un lloro. A Paula sólo se le saltaron las lágrimas cuando le colocaron a la niña en el regazo. Hasta ese momento no dijo esta boca es mía". Años después, Bustamante aseguró en la revista que "el nacimiento de mi hija, Daniella, fue el mejor día de mi vida". Además, contó algún detalla del parto. "Fui la primera persona que la vio. Corté el cordón umbilical y fue la experiencia más bonita, romántica y apasionante que he tenido".

Dicen que el tiempo lo cura todo y prueba de ello es la excelente relación que mantienen Paula Echevarría y David Bustamante cinco años después de su ruptura. Según contaron, su divorcio fue muy "traumático", pero ahora son muy felices con sus nuevas parejas. Ella con Miguel Torres, padre de su hijo Miki, y él con Yana Olina. "Con Paula se acabó el amor, pero no pasó nada grave. Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel (Torres) y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos", declaró el cantante en ¡HOLA!.

La expareja no puede estar más orgullosa de Daniella. "Está sacando muy buenas notas, es muy obediente, se porta muy bien", dijo Bustamante en la revista. A pesar de encontrarse en plena adolescencia, "es muy tranquila", añadió la actriz. "Pelea como todos los adolescentes, pero al final lo que digan su padre (David Bustamante) y su madre va a misa", aseguró entre risas. Daniella celebrará su cumpleaños en Candás, el pueblo asturiano de su madre, y tendrá al mejor ayudante para soplar las velas: su hermano Miki.