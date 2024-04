David Bisbal y Bustamante se funden en un efusivo abrazo tras años sin verse

Se conocieron hace más de 20 años y siempre se les ha atribuido una cierta rivalidad. Sin embargo, al ver estas fotos, todo cae por su propio peso. David Bisbal y David Bustamante, segundo y tercer clasificado de la primera edición de Operación Triunfo, se fundieron en este efusivo abrazo al verse en la fiesta organizada por Jesús López, el presidente y CEO de Universal Music Latinoamérica & Península Ibérica, tras haber recibido, de manos de los Reyes, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

"Es mi hermano. Hacía mucho que no le veía, por eso lo primero en cuanto le he visto he ido a darle un abrazo", dijo el de San Vicente de la Barquera con una gran sonrisa. La última vez que coincidieron públicamente fue por un motivo muy triste: el fallecimiento de su compañero Álex Casademunt en marzo de 2021. En aquel momento, ambos estaban devastados. Dos años antes, compartieron plató en La Voz Senior y en 2016 se subieron juntos al escenario durante el concierto OT El Reencuentro en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Bustamante ya dejó claro hace tiempo que entre ellos no existía ningún tipo de mal rollo. "La competición que hay siempre entre todos es sana, porque somos todos muy gallitos y para ser cantante tienes que tener tu ego grande, porque si no no te subes a un escenario a cantar para todos los demás, hay que ser chulo", dijo en 2016 en Mi casa es la tuya, el programa que Bertín Osborne presentaba entonces en Telecinco. "Siempre hemos sido muy amigos, pero es como el Madrid y el Barça: Bisbal o Bustamante, se nos ha comparado siempre, pero más a nivel de la prensa", añadió.

Para el cántabro, Bisbal es "un figura". "Me alegro de la increíble carrera que tiene. Lo hace muy bien, tiene mucho talento", valoró, y volvió a incidir en que no había ningún tipo de conflicto entre ellos. "Para qué me voy a pelear con él si a mi nadie me quita el pan", manifestó.

Por último, Bustamante manifestó: "Tampoco tenemos un contacto directo. Es como los compañeros de la Universidad, no los ves todos los días, pero cuando los ves, te alegras". Y eso es exactamente lo que ocurrió anoche, que al verse se pusieron muy contentos y se abrazaron con el mismo afecto de siempre. De hecho, el de San Vicente de la Barquera no tendría ningún problema en interpretar a Bisbal en Tu cara me suena. "Podría implosionar el país", exclamó entre risas durante la presentación de la nueva edición. "Si me toca será maravilloso actuar por un pedazo de artista como él", aseguró, y en tono de broma dijo que no sabía cómo podría afectar su actuación a Chenoa. "No sé cómo afrontaría ir al jurado. La idea es intentar conseguir un 12, no ganarme un 4 de primeras".