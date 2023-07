David Bustamante y Yana Olina: cinco años de un amor que surgió en televisión

David Bustamante y Yana Olina están viviendo su quinto verano como pareja. Hay que remontarse a mayo de 2018 para recordar la portada de ¡HOLA! que descubrió la nueva relación del artista tras su separación de la actriz Paula Echevarría. En ella podíamos ver al cantante de Héroes paseando por la calle de la mano de la bailarina rusa, a la que conoció en el programa de televisión Bailando con las estrellas. Desde ese momento, la pareja ya nunca ha vuelto a separarse y han ido poco a poco consolidando su relación.

Su primera aparición pública tras la exclusiva de ¡HOLA!

Tras conocerse su relación, era de esperar que todas las miradas estuvieran puestas en ellos en la presentación del programa. El acto, que tuvo lugar en Madrid, contó con la presencia de todos los concursantes y de los bailarines que les iban a acompañar en esta nueva aventura en la que Bustamante confesó sentirse muy ilusionado y emocionado. Fue ese momento en el que pudimos la primera imagen que reflejaba la complicidad que había entre ellos. Yana, sobre el escenario, dedicó esta tierna mirada a David, que desde el patio de butacas la aplaudió como su mayor fan.

La primera vez que posaron juntos en redes

Bustamante quiso dar lo mejor de sí mismo en el concurso y, para ello, no dejó de trabajar ni un solo día. Junto a Yana estuvo ensayando sin descanso, preparando las coreografías de los diferentes estilos de baile que les tocaba cada semana. Esta fue la primera foto que el artista cántabro compartió en sus redes sociales junto a Yana. Fue en mayo de 2018 y escribió: "¡Vamos con todo! Primer dia de ensayos con @yanaaolina", escribió junto a esta imagen en la que salían abrazados y sonrientes ante la cámara.

"¡¡¡¡Supermomotivados para esta semana!!! ¡¡¡Vamoooos!!! Con @yanaaolina Necesitamos vuestro apoyo", "No se puede tener más arte que mi rusa" o "No os perdáis esta semana Bailando con las estrellas, por que lo que @yanaaolina me ha preparado es de tracaaaaa", fueron algunos de los mensajes que David compartió en sus redes durante el programa.

Su triunfo como pareja en televisión

Su debut fue muy apasionado y lo cierto es que, desde el primer momento, la química entre ellos traspasó la pantalla. Gala tras gala les veíamos derrochar complicidad en el plató de TVE, aunque ellos en ningún momento confirmaron su romance frente a las cámaras. Fuera la coreografía que fuera, David y Yana conseguían sorprender al jurado y la audiencia, que siempre les mostró su apoyo incluso en las semanas más complicadas.

Tras mucho trabajo, Bustamante y Yana consiguieron alzarse con el triunfo en una final que fue muy emocionante. "GRACIAS a todos los que lo habéis hecho posible. A los que nos tendisteis una mano, de forma generosa... ¡Por vosotros va nuestra victoria! Orgullosos de nuestra entrega y trabajo, y felices de saber que sentiais con ella. ¡Gracias por bailar junto a nosotros! Por siempre agradecidos ... #TeamBustamanteYana", publicó el cantante en sus redes.

Máxima discreción

A pesar de que su amor nació en un plató de televisión ante millones de espectadores, durante estos cinco años la pareja ha mantenido su relación alejada del foco mediático. Hasta ahora, David y Yana no han posado juntos ante las cámaras y han preferido presumir de amor en el mundo virtual. Suelen elegir fechas especiales o celebraciones importantes para declarar públicamente lo mucho que se quieren y compartir imágenes con las que sobran las palabras. Además, Yana ha congeniado a la perfección con Daniella, la hija que durante el matrimonio del fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo y Paula Echevarría, y es habitual verlas posando juntas en algunas fotos de Bustamante.

Sus declaraciones más bonitas

El pasado 21 de marzo, David quiso felicitar a "la persona más maravillosa del mundo" con este mensaje: "¡Te amo con todo mi corazón! Gracias por existir y elegirme como compañero de vida". "¡Amooor! Cómo te quiero. Eres maravilloso", le respondió la bailarina rusa junto a varios corazones de color rojo.

Días después fue Yana la que utilizó su cuenta personal para felicitarle en su cumpleaños. "Es cómodo, cálido y fácil contigo, estoy feliz cada minuto. No hay que ir muy lejos para buscar la felicidad. ¡Tu siempre sonríes cerca! Eres mi apoyo, mi muro fuerte. Te quiero mucho y te felicito por tu día. Que siempre tengas mucha fuerza y energía para lograr tus objetivos. Siempre juntos, porque cada instante contigo es maravilloso. Eres toda mi vida, mi querido y amado. Feliz cumpleaños, amor mío", publicó el 25 de marzo.

Cinco años juntos y tan enamorados como el primer día

David ha confesado en muchas ocasiones lo importante que es Yana para él. El intérprete de Dos hombres y un destino se refiere a su novia como "mi ángel de la guarda" y tiene claro que es "el amor de mi vida", además de "la felicidad hecha persona", "un regalo para todos" y "la mejor persona que conocí en mi vida".

"Un día me dijiste que yo era tu persona favorita. Nunca nadie dijo tanto de una forma tan bonita... Hoy es el segundo cumpleaños, que podemos dedicarnos, entre abrazos tan sinceros como el hecho de besarnos... Siempre tuyo y sin reservas, y pase lo que pase, eres el amor de mi vida, eres un punto y aparte... Faltan buenas personas en el mundo pero tú lo compensas", escribió en una ocasión.