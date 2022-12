La increíble foto con la que David Bustamante proclama su amor por Yana Olina

David Bustamante está viviendo una de las etapas más dulces de su vida y no esconde sus sentimientos. El cantante cántabro, de 40 años, ha proclamado su amor por Yana Olina con un momento inolvidable de su reciente visita a París. En la imagen aparece dando un apasionado beso a su novia en un escenario de película, a orillas del río Sena y con la Torre Eiffel de fondo. "Recordando un viaje maravilloso, con una foto increíble", ha escrito el artista , que se dirige a su novia con esta romántica expresión en italiano: "amore mio".

Además de recorrer la capital francesa, la pareja se escapó a Disneyland. Allí, en uno de los parques temáticos más bonitos de Europa, David y Yana protagonizaron un divertido baile con beso incluido. "Con mi princesa favorita. ¡Seguimos bailando!", dijo el cantante, recordando así que su historia de amor comenzó hace más de cuatro años gracias al concurso Bailando con las estrellas, de Televisión Española. Yana, por su parte, comentó: "¡Qué mágico es todo y más si es contigo!".

A pesar de su felicidad, por ahora no tienen planes de boda ni ganas de aumentar la familia. "Ahora no pienso en volver a ser padre, las cosas llegan de manera natural. Estoy muy feliz y contento como estoy. Además, Yana es jovencísima", declaró en ¡HOLA! en la primavera de 2021. Los dos están volcados en el trabajo y en seguir coleccionando momentos juntos. "Es superfácil estar con Yana. Estoy muy tranquilo y me da una paz inmensa. Yo soy impulsivo y me enfado fácilmente, pero ella se ríe y, sin decir nada, se me pasa. No tenemos muchas discusiones, y cuando las hay, muchas veces le tengo que dar la razón", añadió.

David Bustamante está a punto de cerrar un 2022 lleno de éxito. El cantante ha triunfado con el musical Ghost y ha recorrido numerosas ciudades con su tour 20 años y un destino. Además, su relación con Paula Echevarría es de lo más cordial y celebraron juntos el 14 cumpleaños de su hija Daniella. "Hablo con Paula todos los días y nos vemos mucho. Quizá, si no tuviéramos a Daniella, hablaríamos menos, pero no hay rencor. Se acabó el amor, pero no pasó nada grave", aseguró el cantante en ¡HOLA!. Bustamante también tiene un trato muy cordial con Miguel Torres, pareja de la actriz y padre de su hijo Miki. "Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos".