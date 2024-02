David Bustamante explica por qué lleva tanto tiempo desaparecido

Después de muchos meses alejado de los focos, David Bustamante ha reaparecido en Madrid. El artista cántabro, de 41 años, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del estreno de la nueva temporada de la serie Machos Alfa (Netflix), ya que últimamente no es habitual verle en este tipo de actos. El intérprete de Dos hombres y un destino, Héroes y Devuélveme la vida acaparó todos los flashes a su llegada y él, como siempre, se mostró muy sonriente, cercano y simpático, explicando el motivo por el que ha estado 'desaparecido'.

"Llevamos tiempo trabajando por lo bajini, poquito a poco, picando piedra... y ha sido una experiencia supercreativa y positiva. Tengo muchas ganas de que la gente conozca mis canciones, mis historias... Es, sin ninguna duda, el álbum más mío. Pronto escucharéis la primera canción", ha confesado sobre el que será su nuevo disco. "Ya enfocadísimos con la gira de este año, con sacar las nuevas canciones... así que estoy supermotivado, va a ser un gran año".

A pesar de que tiene a sus espaldas más de 20 años de carrera, Bustamante ha confesado que está "nervioso" y "con la ilusión de cuando empezaba". Además, ha dado algunos detalles sobre lo que encontraremos en su próximo álbum discográfico: "Escribo de historias pasadas, futuras... Lógicamente, cuando uno escribe sus propias canciones, las melodías están hechas a medida, entonces me hacen lucir mucho más la voz. Es un disco que tiene muchísima raza y muchísima fuerza, pero también momentos muy íntimos de decir muchas cosas de una manera muy sincera y eso nos hace emocionarnos".

Al preguntarle si había hecho algún "shakirazo", David no pudo evitar reírse y respondió: "¡No, porque yo estoy feliz, vivo in love!". Y es que no puede estar más enamorado de su novia, Yana Olina. "Estamos felices. Tenemos una vida apartada de los focos, trabajando, que es nuestro estilo, es lo que nos gusta y vivimos muy tranquilos".

Muy emocionado con todo lo que está por venir

Aunque no ha contado mucho, Bustamante ha dado algunas pistas a través de las fotos y mensajes que ha estado compartiendo en sus redes. "La que estamos preparando...", escribió el pasado 26 de enero junto a esta foto en la que aparece junto a su hermano Igor y el reconocido compositor y productor Pablo Cebrián que ha trabajado con otras grandes estrellas como Malú, Pastora Soler, David Bisbal, Aitana, Carlos Rivera, Sergio Dalma, Antonio José, Conchita o India Martínez, entre otros muchos.

Sus fans están deseando saber más de su nueva música y así se lo han hecho saber con mensajes muy cariñosos: "Trío galáctico", "Deseando escuchar con muchas ganas nuevas canciones y seguir disfrutando de tu trabajo", "No tardes mucho, por favor. Se echa de menos tu música, tus firmas de discos, tus conciertos", "¡Qué ganas de escucharte de nuevo"...

El fin de una etapa

El que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha querido volcarse de lleno en sus nuevas canciones y, por eso, el pasado 21 de enero tuvo que poner fin a uno de los proyectos más especiales de su carrera, el musical Ghost: "Hasta aquí... Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible esta aventura mágica inolvidable. Ahora le toca el paso a ese puñado de canciones que he hecho con tanto cariño y con tanto amor".

"Nos veremos pronto en los escenarios. Gracias a todo mi equipo, a todos los que hacen magia cada día trabajando con mucha pasión... ¡Viva el teatro musical! Ha sido un verdadero placer. Hasta pronto", dijo en un vídeo que compartió en sus redes sociales asegurando que había sido "un honor" convertirse en Sam, el personaje que ha interpretado desde septiembre de 2021.

"La persona más maravillosa del mundo"

En lo personal, el corazón de David late con fuerza gracias a la bailarina Yana Olina, de la que está perdidamente enamorado. Fue en mayo de 2018 cuando ¡HOLA! que descubrió la nueva relación de Bustamante tras su separación de la actriz Paula Echevarría. En las imágenes podíamos ver al cantante de Héroes paseando por la calle de la mano de Yana. Su amor surgió en el plató del programa de televisión Bailando con las estrellas y, desde entonces, ya nunca han vuelto a separarse. Este año celebrarán su 6º aniversario de amor.