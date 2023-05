¡Ni se lo imaginaban! 'Mask Singer' destapa a Valeria Mazza y José Ramón de la Morena

“¡Qué locura de programa!” exclamó Arturo Valls cuando finalizó la nueva entrega de Mask Singer. El programa ha destapado dos nuevas máscaras, Gnomo y Matrioska, aunque los componentes del equipo que destapa los disfraces, Ana Obregón, los Javis y Mónica Naranjo, han estado muy despistados. Igual que el público, se han sorprendido al descubrir que bajo dichos personajes se escondían el periodista José Ramón de la Morena y la modelo Valeria Mazza. Las pistas no les han servido de mucho a los investigadores ni tampoco a quienes siguen el programa pues no han acertado en sus apuestas.

La primera en ser elegida para someterse al escrutinio de los investigadores fue Matrioska, que interpretó el tema Bad Habits de Ed Sheeran. Entre las pistas que dio estaban que “formaba parte de un selecto club de supermuñecos” y que es “icono de un país”. “He vivido una historia de amor de película” añadió. Entre los nombres que se barajaron en plató estaban Alaska, Xuxa, Tamara Rojo y Karmele Marchante, mientras que en redes apuntaron los nombres de Verdeliss, Noemí Galera y Eva González. Ninguno acertó y fue Valeria Mazza la que apareció bajo el disfraz. Encantada la modelo aseguró que ha sido una experiencia inolvidable. “Estoy feliz porque nunca había cantado fuera de la ducha y mi gran desafío fue tapar mi acento” reconoció.

El siguiente en revelar su identidad fue Gnomo que llegó a plató dando las siguientes pistas: “Los gnomos somos muy mañosos a la hora de construir nuestras casas. No hay nada como los cariñosos saludos de tus vecinos. Mi poder preferido es poder detener el tiempo”. Mientras hacían sus apuestas, los investigadores destacaron la habilidad del concursante de bailar con el enorme disfraz que llevaba . Entre los nombres que se barajaron estaban el de Jordi Hurtado, José María Cano, Rodolfo Sancho o Fernando Alonso, mientras que en redes apostaron por Pocholo, Santiago Segura y Jorge Fernández. Error pues quien destapó su rostro fue José Ramón de la Morena, que había interpretado el tema Clavado en un bar de Maná.

“Se me habían acabado los cuentos para niños y me faltaba contar con el gnomo. Estará flipando ahora mismo mi hijo. Me he sentido muy torpe y acomplejado. Creo que he superado la timidez esta noche” aseguró. El aplauso de los investigadores fue unánime pues consideraron que esta había sido una de las máscaras más complicadas. Sin duda el programa vuelve a sorprender en esta nueva temporada, dejando de nuevo divertidos momentos como el vivido en la edición anterior cuando la deportista Arantxa Sánchez-Vicario y la actriz internacional Tori Spelling se “destaparon”.

El secreto se mantiene no solo para los investigadores (y el público, claro) sino para el presentador Arturo Valls, que tampoco sabe quiénes se esconden tras los disfraces. Eso le hace vivir momentos anecdóticos y un tanto incómodos como la ocasión en la participó Latoya Jackson. “Yo miré, vi esa cara muy Jackson y dije ‘oh, my God, Janet Jackson’, pero ella me respondió: ‘I’m Latoya’” contó el presentador entre risas en El Hormiguero. Desde aquel error (tuvieron que volver a grabar el momento), al presentador le dicen el nombre del concursante minutos antes de que se quite el disfraz.