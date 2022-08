Todo lo que debes saber de 'The bachelorette', el nuevo programa de Jesús Vázquez

Después de varios fracasos televisivos, en cuanto a audiencias se refiere, Jesús Vázquez tiene un nuevo programa en el que ponerse al frente: The Bachelorette. El presentador, que tiene en emisión la segunda temporada de Idol Kids, será el encargado de conducir la primera edición de este dating show de éxito internacional que prepara Telecinco en el que su protagonista, una joven con éxito en números aspectos de su vida excepto en el sentimental, emprende la búsqueda del amor conociendo a un grupo de pretendientes seleccionados por su afinidad e intereses en común. Así, el que fuera presentador de ¡Mira quién salta! será el encargado de ejercer como maestro de ceremonias en los momentos más importantes del formato como la noche de presentaciones, las cocktail parties o las icónicas "ceremonias de la rosa" que cerrarán cada episodio, en el que la ella dará una flor a los candidatos que desee que continúen concursando.

Jesús también dará su apoyo a la protagonista del reality a lo largo de la aventura. El presentador irá viviendo y comentará junto a la chica que busque el amor y sus pretendientes los sentimientos y sensaciones que vayan apareciendo y surgiendo en su camino de citas y encuentros de esta adaptación para España se llevará a cabo en colaboración con Warner Bros. ITVP España y que cuenta con más de 180 ediciones y más de 2.258 horas emitidas en 38 países, tanto de su versión original como de sus diferentes secuelas.

No es la primera vez que el presentador se pone al frente de un programa de citas. Jesús tiene una amplia experiencia en la búsqueda del amor. En 2021, el presentador condujo la última etapa de Mujeres y Hombres y Vicerversa, donde hizo muy buena amistad con Nagore Robles. "Te dije que me tenías que ayudar y has sido una compañera magnífica y generosa que siempre me has sacado las castañas del fuego porque no sabía quién era nadie. Me has hecho reír mucho. Sabía que ibas a ser buena pero jamás imaginé que tanto", le dijo emocionado. Además, Vázquez también presentó Me quedo contigo, otro dating show que no tuvo casi audiencia, First Dates: Crucero y la versión matinal de First Dates en la que la cena se sustituía por un café, aunque sus bajos datos provocaron que estuviera poco tiempo en emisión.

Después de que presentara La Voz y La Voz Kids cuando el formato estaba en Telecinco, Jesús se ha enfrentado a varios descalabros de audiencia en sus programas. No solo los dos últimos programas de citas fueron mal, ya que televisión Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?, un talent show musical que tenía el elemento diferenciador de que valoraba a los concursantes mediante pujas económicas, tampoco fue demasiado bien. ¿Tendrá mas suerte el presentador con la edición española de The Bachelorette?