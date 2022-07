El orgullo de Pepe Reina en el debut como cantante de su hija Grecia en 'Idol Kids'

El escenario de Idol Kids sigue recibiendo a las jóvenes promesas de la música, niños que tienen el sueño de triunfar en un escenario y demuestran su talento ante un jurado compuesto por Omar Montes (en este caso no pudo asistir), Ana Mena y el dúo Camela. Grecia aseguró a sus catorce años que su deseo es convertirse en artista. Lo que no se sabía, al menos hasta que finalizó su actuación, es que entre bambalinas estaba su mayor apoyo, su padre, que no es otro que el conocido futbolista Pepe Reina. Una sorpresa para público y jurado que fueron testigos de uno de los momentos más emotivos del programa.

Así son los cinco hijos de Raúl González con quiénes acaba de celebrar su 45 cumpleaños en África

VER GALERÍA

Grecia cogió el micrófono dispuesta a brillar con el tema One Kiss de Dua Lipa, aunque confesó que estaba un poco nerviosa. "Ni en mis mayores sueños me habría imaginado estar en Idol Kids. Espero que los nervios no me afecten y vivir el momento, estoy muy emocionada" dijo, apuntando ya entonces que su padre es un ejemplo para ella. "Mi sueño es ser cantante y gracias a mi padre sé que los sueños se cumplen". No dio entonces pistas sobre la identidad de su progenitor y se concentró en el tema. ¡Y lo logró! Ganó los tres botones verdes conquistando al jurado, que conocían luego gracias a Jesús Vázquez, presentador del talent, el significado de las palabras de la niña y la identidad de su padre.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Pepe Reina salía a escena muy emocionado entre los aplausos y vítores de público y jurado. "Hemos estado los dos supernerviosos. Espero que esta sea la primera de muchas. Lo has hecho muy bien hija, me ha encantado" dijo abrazándola. Mientras veía cantar a su hija aseguraba el deportista que está decidido a apoyarla en esta carrera. "Es orgullo de padre, me emociono... Estaremos en lo que necesite y en lo que quiera en su vida y si decide dedicarse a esto, pues le apoyaremos en todo lo que podamos. Quiero que los focos sean solo para ella" apuntó. En sus perfiles, Reina no podía evitar compartir algunas imágenes de esta experiencia animando a Grecia a perseguir su sueño. "Vamos a estar siempre contigo", dijo.

Pepe Reina y la prima de Felipe VI, María Zurita, desenmascarados en 'Mask singer 2'

Pepe Reina es uno de los porteros españoles más conocidos y más simpáticos. El jugador siempre ha sido uno de los showman más aplaudidos en las celebraciones de sus triunfos deportivos (por ejemplo con la Selección española), cogiendo el micrófono para acompañar a la afición en sus cánticos y vítores, haciendo además comentarios y bromas sobre sus compañeros. Su carrera deportiva le ha llevado a equipos como el Barça, Nápoles, Milan, Bayern de Munich o el Villareal, donde juega actualmente (ya había militado en sus filas entre 2002 y 2005). Forma parte además del combinado nacional.

VER GALERÍA

En su vida personal mantiene una estable relación con Yolanda Ruiz, a la que conoció en 2001 y con quien se casó en 2006 en Córdoba. La pareja ha formado una familia numerosa con cinco hijos, Grecia, Alma, Luca, Thiago y Sira, de la que presumen con orgullo. Su desparpajo le ha llevado además a participar en el conocido programa de televisión Mask Singer, en su segunda temporada.