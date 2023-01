Jesús Vázquez habla por primera vez de uno de los episodios más duros de su vida: 'Soy viudo'

Jesús Vázquez se ha sincerado sobre uno de los capítulos más tristes de su vida: la muerte de su pareja y gran amor antes de su marido, Roberto Cortés. “Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja, y se me rompió tanto el corazón que dije: 'No me volveré a enamorar nunca más porque no puedo pasar otra vez por este sufrimiento de perder al amor de tu vida'", declaró durante el programa que presenta en Telecinco, Para toda la vida: The Bachelorette.

El presentador, de 57 años, hizo esta confesión mientras hablaba con Sheila Martori, protagonista del programa. La joven decía que no se veía enamorándose en televisión. "Tengo una coraza y no dejo que la gente pase", comentó. Esta declaración ablandó el corazón del gallego. "Es muy fuerte cuando te rompen el corazón, y ahora te hablo yo, como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años", reconoció. "Si te sirve de consejo, aunque yo no soy muy de dar consejos, atrévete. Si ves que uno de ellos puede ser, hazlo. Porque yo, después de estar mucho tiempo escondido detrás de una coraza, le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida. Siéntelo, déjate llevar, que nos queda todavía tiempo”, concluyó.

Jesús lleva 21 años al lado de Roberto, a quien conoció un caluroso 29 de junio en una pista de baile durante las celebraciones del Orgullo en Madrid. "Bailaba al revés de todos", recordó el presentador en el programa de Bertín Osborne. “Una arritmia total, y eso también me pone un poco, no me gustan los tíos que bailan muy bien”, añadió entre risas.

El 3 de noviembre de 2005 la pareja se casó en las dependencias de la Junta Municipal de Centro de Madrid, situadas en la Plaza Mayor de la capital. La ceremonia fue oficiada por Trinidad Jiménez, entonces concejala y miembro de la Ejecutiva Federal Socialista, y a ella asistieron únicamente los novios, dos amigos íntimos que ejercieron de testigos y Pedro Zerolo, que en aquel momento era concejal del Ayuntamiento de la capital e integrante de la Ejecutiva socialista.

El presentador asegura que “no hay grandes secretos para triunfar en el amor, hay que currárselo". "Al amor hay que darle de comer todos los días. Hay que huir de la rutina, dar sorpresas…Y pase lo que pase, aunque se haya tenido una bronca enorme, no irse a la cama sin, por lo menos, sentar las bases de la solución. No dormirse enfadados", aconsejó en el programa Viva la vida.