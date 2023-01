Así se gestó el dúo de Chenoa y David Bisbal con 'Escondidos' en OT

Fue uno de los momentos míticos de la primera edición de OT. La gala que unió en el escenario a David Bisbal y Chenoa con el tema Escondidos, cuando ya media España estaba pendiente de lo que a todas luces era una historia de amor secreta, fue uno de los inolvidables instantes de aquella primera e histórica edición en 2001. Tinet Rubira, creador del exitoso formato, ha desvelado ahora cómo se gestó aquella actuación, una anécdota que quienes hacían el espacio han guardado durante más de 20 años y que ahora ha compartido con la audiencia del programa de Julia Otero, Días de tele. El productor se ha referido a la increíble repercusión que tuvo en el mundo de la música y la televisión este talent, en el que personas anónimas como David Bustamante, Rosa López y Nuria Fergó, además de la pareja ya mencionada, saltaron a una fama inmediata y global.

Recordó que al principio les costó conectar con la audiencia, a la que no engancharon hasta la gala número cuatro. “La música en televisión no funcionaba y había mucho temor en hacer algo musical en ese momento porque estaban de capa caída” explicó. Recordó que, a medida que pasaban las semanas, los fans iban creciendo, enganchándose a las relaciones y bromas entre los concursantes. Comentó Tinet que entonces los fans no eran tan conscientes de que entre Chenoa y David estaba naciendo algo, que había un acercamiento cada vez mayor que el equipo del programa sí notaba. Había una especie de pacto de silencio entre todos, como apuntó.

“En toda la trayectoria de OT hay muchas historias que la gente que hemos trabajado en el programa no contamos. Nos ocurrió con la historia de amor entre David Bisbal y Chenoa. Ellos se gustaban y nosotros veíamos que ahí había algo y tal, pero evidentemente ni ellos decían nada ni nosotros tampoco porque esto era un pacto que teníamos”. Entonces Noemí Galera, directora de casting y que en las últimas ediciones se ha puesto al frente de la academia, decidió dar a la pareja el tema Escondidos pues vio que resumía lo que estaba ocurriendo entre ellos.

“Recuerdo que Noemí encontró la canción de Escondidos y que la letra era la de su historia" explicó Tinet, que señaló que esto sorprendió a la pareja pues nunca habían hecho referencia a sus sentimientos. "Cuando David y Chenoa comenzaron a leer la letra, que era la historia de un amor furtivo... sabían que les estaban haciendo cantar una cosa que les estaba delatando" contó Rubira. Fue aquel uno de los números que mayor expectación levantó durante la gala 11 del concurso. Tuvo además una enorme repercusión fuera de la escuela, donde se seguía la vida de los concursantes durante 24 horas y se comentaba cada detalle.

El amor de David Bisbal y Chenoa duró varios años, hasta que en 2004 se conoció su ruptura. De esta quedaron otras recordadas imágenes de la artista mallorquina, rota de dolor, confirmando su separación, un varapalo que conmovió a todo el país. Dos décadas después ambos han rehecho sus vidas y han seguido sumando triunfos en una carrera que no ha dejado de crecer. Sin embargo, resulta difícil de borrar de la memoria colectiva aquellos inicios que enamoraron a los espectadores. Volvieron estos a sentir lo mismo al verles de nuevo juntos con motivo del 15º aniversario del talent cuando, a los documentales grabados con los concursantes, se unió un concierto donde volvió a sonar aquella letra de Escondidos.