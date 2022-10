Chenoa confiesa qué hizo para conquistar a su marido durante sus primeras citas

Chenoa, que ha asegurado que desde hace dos años ha hecho un cambio progresivo en su salud para ponerse más fit gracias en parte a su marido, el médico Miguel Sánchez Encinas, ha contado que la primera vez que le vio en una cena de amigos su voz la hipnotizó. De hecho, la artista, que ha confesado que la tiene totalmente enamorada, ha revelado que ella misma cambió de lugar el asiento de Miguel para que se sentase a su lado y no en frente. Además, tras asegurar que al contrario que muchos especialistas sanitarios él tiene la letra muy bonita, la intérprete de de Soy humana ha dicho cómo fueron sus primeras citas: "Tardamos mucho en darnos el primer beso porque soy muy lenta y me gusta mucho la conquista", ha contado en El Hormiguero.

La cantante, que el pasado junio contó a ¡HOLA! todos los detalles y anécdotas sobre su boda, ha expresado lo importante que es para ella que la otra persona tenga conversación, algo indispensable para que su historia de amor vaya hacia delante. "Las charlas me parecen muy atractivas. Si eres muy guapo pero no tenemos de qué hablar... no hay nada qué hacer", ha expresado la artista, que no ha dudado en piropear a su marido diciendo que tiene los "ojos preciosos". Poniendo ejemplos médicos que había aprendido en Anatomía de Grey para conquistar a Miguel, la artista ha contado también que creyendo que iba a impresionarle con su vocabulario sanitario finalmente se dio cuenta de que no iba a superar ese examen. "Le dije que sabía mucho de temas médicos por ver la serie. Y cuando le expliqué que sabía lo que era 'cauterizar' me contó que ya no se decía así, que era 'un toque'", ha comentado.

Chenoa, que acaba de estrenar un programa de radio que se llama No te lo tomes en serio, un formato que se emite a la una de la madrugada durante una hora y que tiene hasta tarotista (Supremme de Luxe), ha explicado que le está siendo difícil adaparse a las ondas porque ha estado siempre acostumbrada a ser entrevistada y ahora al tener que charlar con los invitados es cuando ha tomado consciencia de estar al otro lado. Además, la jurado de Tu cara me suena ha confesado que es muy supersticiosa porque le encantan las energías, los cuarzos y todo tipo de amuletos, motivo por el que en algunas ocasiones ha pospuesto algunos proyectos. "A veces no he firmado cosas porque no era el día correcto. Si se podía esperar una semana, lo hacía", ha dicho.

La que fuera finalista de Operación Triunfo también ha hablado sobre las consecuencias que a veces tenía que la prensa dijera que estaba embarazada cuando era mentira, algo que a sus 47 años le ha pasado varias veces. "Te llamaban los promotores para cancelar la gira, no por nada, sino por mi salud. Me han metido en jardines bastante potentes", ha dicho a Pablo Motos.